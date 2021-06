Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neuer Leak verrät Details zum Kamera-Setup & bestätigt auffällige Rückseite (Galerie)

Google wird im Herbst die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, über die schon jetzt sehr viele Informationen geleakt wurden, die von den Spezifikationen und der Ausstattung bis hin zum finalen Design der Smartphones reichen. Das kursierende Design basiert allerdings nur auf Renderbildern, sodass dieses gerne durch handfeste Informationen bestätigt werden darf. Nun bestätigt ein neuer Leak die Formgebung sowie das Kamera-Setup.



Während für das kommende Pixel 5a keine großen Sprünge zu erwarten sind, schmeißt Google bei den neuen Pixel 6-Smartphones sehr viel mehr in die Waagschale und geht in vielen Bereichen völlig neue Wege – sowohl unter der Haube als auch beim äußeren Design. Das herausstechendste Merkmal ist ohne Frage die große Schwelle im oberen Drittel des Smartphones, hinter der sich viele sonst an anderer Stelle platzierte Komponenten befinden.

Diese Erhebung reicht sowohl beim Pixel 6 als auch beim Pixel 6 Pro über die gesamte Breite des Smartphones und ist damit nicht nur das prägende Design-Element, sondern schafft auch weitere Vorteile: Das Smartphone dürfte leicht erhöht aber sicher auf einer glatten Oberfläche liegen, sodass es sich leichter aufheben lässt und dennoch nicht wackeln sollte. Außerdem verschafft man sich Platz für zukünftige Komponenten, die man in dieser Leiste bei kommenden Generationen platzieren könnte.

Am neuen Design gibt es mittlerweile kaum noch Zweifel, aber dennoch ist jede Bestätigung wichtig: Nachdem erst vor wenigen Tagen die ersten Schutzhüllen aufgetaucht sind und das markante Element bestätigen, gibt es nun den nächsten Leak. Viele Aufnahmen der Gehäuse-Rückseiten von Pixel 6 und Pixel 6 Pro im Vergleich zum Pixel 4 XL.

















Der Vergleich mit dem Pixel 4 XL zeigt, dass das Pixel 6 Pro erneut in der Größe wächst und damit wohl das bisher größte Google-Smartphone überhaupt sein wird. Mit einer erwarteten Displaygröße von 6,7 Zoll wäre es nur noch einen Hauch vom damals kleinsten Google-Tablet mit 7 Zoll entfernt. Außerdem bestätigt sich hier nun das kürzlich geleakte Pixel 6 Kamera-Setup. Hier die erwarteten Abmessungen der beiden Geräte:

Pixel 6: 158.6 x 74.8 x 8.9mm, 11.8mm with bump

Pixel 6 Pro: 163.9 x 75.8 x 8.9mm, 11.5mm with bump

Natürlich kann es sich auch dabei um Fakes handeln oder es könnten einfache 3D-Prints auf Basis der Leaks der letzten Wochen sein – man weiß es nie. Für mein Empfinden wirkt es aber recht realistisch und in Kombination mit dem Schutzhüllen-Leak und den Design-Entwürfen aus mehreren Quellen gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr. Es wäre eine sehr sehr große Überraschung, wenn die Pixel 6-Smartphones völlig anders aussehen würden.

