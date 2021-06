Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neuer Leak zeigt auffälliges Design der Kameraleiste & bestätigt das breite Setup (Galerie)

Über die neuen Googles Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro ist in den letzten Wochen sehr viel bekannt geworden, denn zahlreiche Leaks erlaubten uns einen sehr genauen Blick auf die kommenden Geräte. Nun gibt es erneute Leaks rund um das wohl wichtigste Zubehör für die Smartphones, das alle bisherigen Renderbilder und Annahmen bestätigt: Die Schutzhüllen enthalten ebenfalls den markanten Kamerastreifen.



Die Google Pixel-Smartphones werden oftmals sehr früh Opfer von umfangreichen Leaks, wobei sich aber auch immer wieder absichtliche Fakes oder falsche Informationen einschleichen. Bei den neuen Pixel 6-Smartphones scheint das allerdings nicht der Fall zu sein, denn mittlerweile gibt es Informationen aus einer Handvoll Quellen, die voneinander unabhängig sind und sehr ähnliche Angaben bezüglich des Designs und äußeren Aufbaus der Hardware machen.

Das markanteste Element der neuen Pixel 6-Smartphones ist ohne Frage der große Kamerastreifen im oberen Drittel auf der Rückseite. Mit diesem will sich Google von der Konkurrenz abheben, ein neues Erkennungsmerkmal schaffen und gleichzeitig Platz für die Komponenten zukünftiger Generationen schaffen. Was auf den ersten Blick etwas merkwürdig aussah, dürfte vielen Beobachtern nach etwas Gewöhnung sicherlich mittlerweile besser gefallen als die “hässlichen” Kamerabuckel oder vertikalen streifen der Konkurrenz.

Natürlich spielt diese Erhebung auch eine wichtige Rolle für Hersteller von Schutzhüllen, die entsprechende Formen herstellen müssen, die über die Wölbung verfügen und Aussparungen an der richtigen Stelle haben. Nun Auf nun geleakten Bildern eines nicht näher genannten Schutzhüllen-Produzenten zeigt sich, dass das Design der Pixel-Smartphones endgültig bestätigt ist.









Pixel 6 Schutzhüllen

Pixel 6 Pro Schutzhüllen









Natürlich könnten auch diese Schutzhüllen-Leaks ein Fake sein und so mancher Schutzhüllen-Hersteller produziert auch mal Prototypen auf Verdacht, um frühzeitig am Markt zu sein. In diesem Fall soll es sich aber um eine Quelle von einem Hersteller handeln, der bereits mit den entsprechenden Abmaßen der Smartphones von Google versorgt wurde. Betrachten wir es einfach als nächstes Puzzleteil, dass das Bild der Geräte vervollständigt.

Die Aussparung bei der Kameraleiste zeigt, dass ein Großteil der Breite von den darunterliegenden Sensoren eingenommen wird.

