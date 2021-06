Aktionen bei Amazon: Sechs Monate Music Unlimited + Echo Dot Smart Speaker Gratis & Prime Day-Angebote

Der Amazon Prime Day steht vor der Tür und bringt auch in den letzten zwei Tagen vor dem Beginn des erwarteten Shopping-Rauschs einige lohnende Aktionen, die wohl in dieser Konstellation nicht getoppt werden: Rund um das Thema Musikstreaming gibt es derzeit drei verschiedene Aktionen bei Amazon Music Unlimited, die euch drei, vier oder sechs Monate Musikgenuss und in zwei Fällen einen zusätzlichen Smart Speaker bescheren.



Die nächste Aktionswelle rollt an und wird wie so oft maßgeblich von Amazon angetrieben: Nur noch heute gibt es bei MediaMarkt die Google Week mit deutlich reduziertem Chromecast und Pixel 4a sowie vielen weiteren Aktionen. Bei Amazon stehen im Vorfeld des Prime Day eher die Abos im Mittelpunkt – allen voran natürlich Amazon Music Unlimited HD. Derzeit gibt es bis zu Vier Monate Gratis Musik oder einen Amazon Echo Dot Smart Speaker mit sechs Monaten Gratis Musik für 49,99 oder 59,99 Euro.

Probiert diese Aktionen einfach aus und vergesst das Kündigen nicht. Je nach Konditionen müsst ihr nichts Bezahlen und könnt dennoch den Gratis-Zeitraum voll ausnutzen. Ab Montag werden sicherlich weitere Smart Speaker-Angebote folgen, aber das Musik-Angebot dürfte nicht getoppt werden.

Echo Dot Smart Speaker + 6 Monate Amazon Music

