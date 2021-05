Material You: Google testet das neue Design im Chrome-Browser – so könnt ihr es aktivieren (Screenshots)

Google wird mit dem Release von Android 12 das neue Material You-Design einführen, das in den folgenden Monaten in weiteren Apps aufschlagen und sich schnell etablieren soll. Nach Android 12 könnte der mobile Chrome-Browser den Anfang machen, denn dort sind nun erste Spuren des Material You-Designs aufgetaucht, das sich schon jetzt per Flag aktivieren und nutzen lässt. Ein Comeback der abgerundeten Ecken.



Design ist bekanntlich lebendig und kann sich auch mal im Kreis drehen: Gefühlt waren runde Ecken vor wenigen Jahren ein absolutes Muss, kurz darauf verpönt und nun feiern sie ein Comeback – auch bei Googles Material You-Design. Am ehesten zeigt sich das am Chrome für Android-Browser, der mit der neuesten Version die erste Umsetzung dieses Designs enthält und entsprechend das Browsermenü mit abgerundeten Ecken versieht.

Prinzipiell sieht es schick aus und es ist sicherlich eine Frage der Gewohnheit, aber für mein Empfinden passt es noch nicht zum Rest des Browsers. Die Rundung ist sehr ausgeprägt und nicht nur angedeutet, was vielleicht einen netten Effekt hätte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es die erste Umsetzung ist, die sich noch im Test befindet und ohne weitere abgerundete und vielleicht farbige Elemente auskommen muss.

Wer das schon jetzt ausprobieren möchte, benötigt den neuen Chrome 91, muss in diesem unter der internen Seite chrome://flags den Eintrag #theme-refactor-android aktivieren und den Browser anschließend ZWEIMAL neu starten.

» Google Chrome 91 ist da: Progressive Web Apps werden gestärkt, neues Element-Design & Tablet-Optimierung

» Android 12: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta-Version für die Pixel-Smartphones

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren