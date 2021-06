Byebye LG: Der Smartphone-Pionier hat die Produktion endgültig eingestellt – dennoch Update auf Android 12

Es hatte sich schon seit langer Zeit abgezeichnet, Anfang April wurde es offiziell gemacht und nun hat man endgültige Fakten geschaffen: Der Smartphone-Pionier LG hat die Produktion von Smartphones eingestellt. Für Fans der Marke eine Hiobs-Botschaft und auch für Besitzer von LG-Smartphones nicht unbedingt eine gute Nachricht, die sich noch Updates erhoffen. Dennoch verspricht LG Updates auf Android 12 und zum Teil sogar Android 13.



LG war vor vielen Jahren eine große Marke im Smartphone-Markt und hat kurzzeitig auch auf Augenhöhe mit dem ewigen Marktführer Samsung um Anteile gerungen, doch diese Zeiten sind längst vorbei und vergessen. Heute dürften die meisten Menschen LG nicht einmal mehr als Smartphone-Hersteller wahrnehmen, denn die Anteile des koreanischen Unternehmens sind ins Bodenlose gefallen. Daran ist man freilich nicht ganz unschuldig, denn vor allem der Software-Support und die sehr mangelhaften Android-Updates tragen nicht zur Kundenbindung bei.

Bereits bis Ende Juli will man sich vom Smartphone-Geschäft verabschiedet haben und alle auf dem Markt befindlichen Geräte “für einen bestimmten Zeitraum aktualisieren und supporten”. Das können nun zwei Wochen, zwei Monate oder zwei Jahre sein. Wer ein LG-Smartphone hat, sollte sich also nicht viel erhoffen. Aktuell ist nicht einmal klar, ob die kürzlich veröffentlichte Android 11 Update-Liste noch abgearbeitet wird.

Interessant ist aus meiner Sicht, ob Google noch darauf reagieren wird. Bekanntlich hat man eine Leidenschaft für gefallene Smartphone-Hersteller. Vor einigen Jahren hatte man Motorola übernommen und bis auf die wertvollen Patente wieder verkauft und auch bei HTC hat man Rosinen gepickt. Warum also nicht auch bei LG? Als ehemaliger Nexus- und Pixel-Produzent gibt es entsprechende Verbindungen zwischen den Unternehmen.

Besitzer eines neuen LG-Smartphones sollten sich aber keine Hoffnungen machen. Die sehr mangelhafte Update-Zuverlässigkeit dürfte einer der Hauptgründe für den Niedergang der Smartphone-Marke gewesen sein. Warum sollte man ausgerechnet jetzt, wenn keine Geräte mehr verkauft werden, Geld in die Hand nehmen, um die Kunden mit Updates zu beglücken? Sag niemals nie, aber darauf wetten solltet ihr nicht 😉

UPDATE 31. Mai 2021:

Wie nun bekannt wurde, hat LG in diesen Tagen die Produktion von Smartphones endgültig eingestellt. Nun werden die Restbestände abverkauft. Wer also ein Auge auf ein LG-Smartphone geworfen hat, sollte bald zuschlagen.

The factory in Vietnam, which used to be the backbone of smartphone production, will switch to a household appliance production line. Previously, LG Electronics decided to expand its home appliance production line at its Vietnam factory, the largest smartphone production base, and ensure the succession of employment of local smartphone factory personnel.