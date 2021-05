Android: Eine neue Suchmaschine im Chrome-Browser – so könnt ihr wechseln & neue Anbieter hinzufügen

Google musste im vergangenen Jahr die Suchmaschinen-Auswahl in Android einführen, die allen EU-Nutzern schon bei der Einrichtung des Betriebssystems die Wahl lässt, welche Suchmaschine sie als Standard einstellen möchten. Aber auch ohne diese Auswahl bei der Ersteinrichtung ist das Ändern oder auch Hinzufügen einer weiteren Suchmaschine mit nur wenigen Schritten erledigt. Wir zeigen euch, wo ihr dies im Chrome-Browser finden könnt.



Google ist sowohl im Chrome-Browser als auch unter Android die Standard-Suchmaschine, so wie es die Bing Websuche bei den Microsoft-Browsern ist. Diese Standardeinstellung hat einen sehr großen Anteil daran, dass Google die Android-Entwickler refinanzieren und das Betriebssystem kostenlos anbieten kann – das wird zumindest immer wieder behauptet. Würden Massen an Nutzern tatsächlich zur Konkurrenz wechseln, würde Google zwar kurzfristig hohe Prämien der Konkurrenten einstreichen , könnte aber wichtige Einnahmen verlieren.

Die Google Websuche ist sowohl auf dem Desktop als auch in der mobilen Welt dominant und kommt je nach Region auf weit über 90 Prozent Marktanteil, wobei es auf dem Smartphone wohl noch mehr als in den Desktopbrowsern ist. Dennoch ist der Wechsel der Standard-Suchmaschine im Chrome-Browser für Android in nur wenigen Schritten erledigt und sollte keine große Hürde für die Nutzer sein, die gerne zur Konkurrenz greifen möchten. Fraglich natürlich, ob man dann überhaupt den Chrome-Browser nutzen sollte.

So lässt sich die Standard-Suchmaschine festlegen

Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet die Chrome App . Tippen Sie rechts neben der Adressleiste auf das Dreipunkt-Menü Einstellungen. Tippen Sie unter “Grundeinstellungen” auf Suchmaschine. Wählen Sie die gewünschte Suchmaschine aus.

Wie aus dieser kurzen Anleitung (Screenshots weiter unten) hervorgeht, ist der Wechsel der Suchmaschine ein Kinderspiel und keineswegs versteckt. Die Auswahl ist sogar die erste Option in den Chrome-Einstellungen, sodass die von Google umzusetzende Weiche, die von der EU-Kommission gefordert wurde, trotz aller Vorurteile eigentlich kaum nachvollziehbar ist und wohl verpufft sein dürfte.









Meine Suchmaschine ist nicht dabei

Google bietet je nach Region nur eine kleine Auswahl an Suchmaschinen an, die nach einem Auktionssystem ausgewählt werden. Sollte eure bevorzugte Suchmaschine nicht dabei sein, könnt ihr euch sehr leicht behelfen: Öffnet einfach einen neuen Browser-Tab, öffnet die gewünschte Suchmaschine und führt eine beliebige Suchanfrage durch. Jetzt kann der Tab wieder geschlossen werden und ihr könnt zurück zu den Einstellungen. In den allermeisten Fällen sollte Google Chrome die Suchmaschine erkannt haben und nun zur Auswahl anbieten. Falls nicht, gibt es leider keine Möglichkeit zum Wechsel.

Und wie steht es mit dem Suchfeld auf dem Homescreen?

Die Google-Suchleiste ist ein Teil der Google-App und lässt sich derzeit nicht umstellen. Wenn ihr eine Alternative verwenden möchtet, installiert euch die App eurer gewünschten Suchmaschine (sofern eine existiert) und verwendet dessen Gadget auf dem Homescreen. Alle großen Suchmaschinen bieten eigene Apps und Gadgets mit Suchleisten an.















