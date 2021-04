Google Tasks: Integration der Aufgabenverwaltung in GMail, Kalender und Drive wird optimiert (Screenshot)

Die Aufgabenverwaltung Google Tasks ist eigentlich ein eigenständiges Produkt, lässt sich aber nur in Kombination mit anderen Google-Produkten innerhalb derer Seitenleisten verwenden. Nun erhält die schmale Oberfläche ein kleines Update, das das Hinzufügen von Aufgaben und Zusatzinformationen noch einfacher als bisher ermöglicht.



Aufgaben und Todo-Listen lassen sich mit mehreren Google-Produkten verwalten und anlegen, direkt darauf konzipiert ist aber nur Google Tasks. Tasks ist sowohl in GMail als auch im Kalender sowie in den Google Drive-Apps integriert und kann in der praktischen Seitenleiste verwendet werden. An dieser Oberfläche wurde nun ein wenig geschraubt, sodass diese flexibler als bisher nutzbar ist.

Google Tasks erlaubt es nun, zusätzliche Informationen zu einem Eintrag anzubringen, ohne dass zuvor die Detailansicht geöffnet werden muss. Das spart einen Klick und ist somit sehr praktisch, denn als Nutzer möchte man ja möglichst wenig Zeit mit der Verwaltung von Aufgaben, sondern deren Erledigung verbringen. Das kleine aber feine Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten drei Tage bei allen angekommen sein.

