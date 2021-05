Google One: Gratis VPN für viele Abonnenten – Googles VPN-Angebot im umfangreichen technischen Test

Viele zahlende Abonnenten von Google One dürfen sich seit Herbst vergangenen Jahres über ein mehr oder weniger exklusives VPN freuen, das im Rahme der Vorteile des Abo-Dienstes zur Verfügung steht. Doch wie schlägt sich das VPN im Vergleich zur Konkurrenz und welche Sicherheit bietet es? Eine neue Studie mit Beigeschmack hat nun ihre Ergebnisse veröffentlicht.



Ein VPN von Google klingt im ersten Moment ein wenig Paradox, denn vermeintlicher Tracking-Schutz von einem der größten Tracker im Internet scheint wenig zielführend. Weil das vermutlich viele Nutzer so gesehen haben und das VPN eines der Zugpferde von Google One sein soll, hat das Unternehmen nun reagiert und eine Studie in Auftrag gegeben – womit der Beigeschmack schon wieder vorhanden ist.

Die Studie der NCC Group hat das VPN von Google unter die Lupe genommen und kommt zu dem Schluss, dass es gleichauf mit den Konkurrenzprodukten liegt. Die Sicherheitsmaßnahmen sollen sehr robust sein, der verschlüsselte Traffic soll einen effektiven Schutz vor Angreifern bieten und die Infrastruktur von Google leistet gute Dienste. Bei der Untersuchung hat man 14 Probleme entdeckt, von denen Google zehn sehr schnell gefixt hat, eines wurde im Rahmen der Möglichkeiten behoben und drei weitere sind “akzeptable Risiken”, die nicht ohne Weiteres behoben werden können.

Die Ergebnisse der NCC-Group könnt ihr in diesem PDF nachlesen. Weil das VPN schon bald auch außerhalb der USA starten könnte, kann man sich ja schon einmal darüber Gedanken machen, ob die Google-Lösung – für die man vielleicht ohnehin schon bezahlt – für einen selbst akzeptabel ist.

[AndroidPolice]















