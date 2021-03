Pixel 5a & Pixel 6: Google Kamera verrät Änderungen bei den Frontkameras der neuen Smartphones

Google wird in einigen Wochen das Pixel 5a vorstellen und mehrere Monate später mit dem Pixel 6 nachlegen. Bisher ist die Strategie rund um die kommenden Pixel-Smartphones nicht vollständig geklärt, aber dafür gibt es nun neue, ziemlich verlässliche, Informationen zu den Frontkameras der beiden Geräte. Während man beim Pixel 5a abspeckt, wird mit dem Pixel 6 aufgetrumpft.



Glaubt man aktuellen Leaks, dann wird Google schon in Kürze sowohl das Pixel 5a als auch neue Pixel Buds-Kopfhörer vorstellen. Die Präsentation des Pixel 5a liegt gar nicht mehr so weit in der Zukunft, sodass die nun kursierenden Informationen bereits mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit als gegeben angenommen werden können. Die neusten Hinweise stammen nun direkt aus der Google Kamera-App und somit mehr oder weniger aus offizieller Quelle.

Pixel 5a

Google wird auch beim Pixel 5a wieder auf eine Hole Punch-Kamera setzen, die in das Display integriert ist. Diese soll sich wie gewohnt links oben und damit an gewohnter Stelle befinden. Allerdings soll der sichtbare Teil der Kamera etwas schrumpfen, denn statt bisher einen gut 65 Pixel starken Radius vom Display einzunehmen, sind es beim Pixel 5a nur noch 55 Pixel. Aus visueller Sicht ist das sicherlich zu begrüßen, ob es auch Auswirkungen auf die Bildqualität hat, lässt sich nicht sagen.

Gut möglich, dass die Kamera dadurch auch jeweils 10 Pixel weiter nach oben und nach rechts rutscht. Mit bloßem Auge wäre das wohl nur für langzeitige Pixel 4a und Pixel 4a 5G-Nutzer zu erkennen, aber dennoch ein Schritt in die Richtung, die Komponenten immer weiter zu verdrängen, bis man eines Tages vollständig auf die Unter-Display-Lösungen setzen kann.

» Pixel 5a: Neues Google-Smartphone soll im Juni starten & neue Pixel Buds-Kopfhörer wohl im April (Leaks)









Pixel 6

Interessant wird es beim Pixel 6, denn bei diesem Gerät soll die Frontkamera wandern. Diese soll nun in der horizontalen Mitte des Displays platziert werden, so wie ihr das auf obigem Mockup sehen könnt. Auch beim Pixel 6 soll der Radius der Kamera schrumpfen, aber gleichzeitig bei der Qualität aufgetrumpft werden: Diese soll bis zu 4K bei Videoaufnahmen bieten, was womöglich aufgrund sehr ähnlicher (oder gleicher?) Komponenten dann auch beim Pixel 5a möglich sein könnte.

Durch diese Verschiebung ändert sich natürlich auch wieder die Anordnung der Statusleiste. Der linke Rand wäre dann wieder frei für die Uhrzeit und würde mehr Platz für die Benachrichtigungen bieten. Es wäre ein ähnliches Design wie in der kurzen Phase der Riesen-Notch, nur dass es jetzt eben sehr deutlich weniger Platz in Anspruch nimmt.

