Google Kamera: Neue Geste zur Videoaufnahme wird für alle Pixel-Nutzer ausgerollt – Video & Zoom per Swipe

Die Google Kamera-App erhält wieder ein Update, das unabhängig vom Pixel Feature Drop für alle Nutzer der Pixel-Smartphones ausgerollt wird und ein praktisches neuen Feature im Gepäck hat: Mit der neuen Version nimmt man sich erneut der Bedienung mit nur einer Hand an und schafft eine Möglichkeit, aus der Fotoaufnahme heraus in den Videomodus zu wechseln und diesen beizubehalten – alles per Swipe.



Gerade erst durften sich Pixel-Nutzer über viele neue Features freuen, da kommt schon das nächste Update: Die Google Kamera bietet in der Version 8.2 nun die Möglichkeit, direkt aus der Fotoaufnahme heraus in den Videomodus zu wechseln, die Aufnahme zu starten und auch ohne langen Druck auf den Button aktiv zu halten. Dafür müsst ihr nur einen Swipe durchführen, so wie ihr das im unten eingebundenen Video sehen könnt.

Haltet im Kameramodus einfach den Auslösen-Knopf gedrückt und es wird bei den ersten Versuchen obige Quickinfo eingeblendet. Bei gedrücktem Button wird direkt die Videoaufnahme gestartet, so wie man das seit vielen Jahren aus anderen Kamera-Apps kennt. Der Cloud ist aber, dass ihr den Button anschließend nach links swipen und somit sperren bzw. einrasten könnt. Damit wird die Videoaufnahme fixiert und ihr könnt den Finger vom Display nehmen, um das Video komfortabler aufnehmen zu können.









Als zweite neue Geste könnt ihr direkt über diesem Button nach oben oder unten swipen, um die Videoaufnahme zu Zoomen. Es ist die zweite Geste für den Zoom, denn gerade erst wurde mit Version 8.0 die neue Zoom-Geste ausgerollt, die sich darauf konzentriert, den Nutzern die Bedienung mit nur einer Hand zu erleichtern. Schaut euch dazu einfach die Screenshots im verlinkten Artikel und für die neue Variante das obige Video an.

In puncto Hardware spielt die Dual-Kamera nun auch bei den Pixel 4-Smartphones eine größere Rolle, denn diese wird nun für Augmented Reality-Abtastungen verwendet.

» Pixel 4: Google nutzt den zweiten Kamerasensor nun für bessere AR-Erkennung – auf Pixel 5 wohl nicht möglich

» Google Kamera: So lässt sich der Zoom auf den Pixel-Smartphones jetzt mit nur einer Hand anpassen

[XDA Developers]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren