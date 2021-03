Pixel 4a & Pixel 5: Jeder dritte will Googles Smartphones den Rücken kehren – aber Apple-Nutzer wollen Pixel

Googles Pixel-Smartphones erfreuen sich in der Zielgruppe wenig überraschend großer Beliebtheit, doch laut jüngsten Umfragen ist die Loyalität der Nutzer deutlich gesunken – jeder dritte Pixel-Besitzer will sich nach einer alternativen Marke umsehen. Das dürfte aber gar nicht so problematisch sein, denn wechselwillige Nutzer von Samsung und Apple schielen vor allem auf Googles Pixel-Smartphones.



Vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass die Loyalität der Pixel-Besitzer stark gesunken ist und jeder dritte Besitzer eines Google-Smartphones zu einer anderen Marke wechseln möchte. Das könnte man in einem Markt mit vielen großen Marken als normale Fluktuation bezeichnen, aber tatsächlich ist die ausschlaggebende Zufriedenheit mit den Pixel-Smartphones innerhalb eines Jahres um über 20 Prozent gesunken.

Samsung

Die Ergebnisse der nicht-repräsentativen Umfrage sollten Googles Strategen zwar zu denken geben, aber auf der anderen Seite der Statistik sieht es sehr viel rosiger aus und deutet ein zukünftiges starkes Wachstum der Pixel-Marke an. Obige Statistik zeigt, dass jeder vierte wechselwillige Samsung-Nutzer sich einen Wechsel zu Googles Pixel-Smartphones vorstellen könnte. Weil Samsungs Kundenzahlen in einer ganz anderen Dimension liegen, könnte trotz der steigenden Unzufriedenheit der Pixel-Besitzer eine Flut an neuen Nutzern warten. Zumindest theoretisch.

Bei Apple sieht es noch “besser” für Google aus.









Apple

Apple-Nutzer zeigen sich sehr zufrieden und gerade einmal 8 Prozent aller iPhone-Besitzer können sich derzeit einen Wechsel der Smartphone-Marke vorstellen. Das dürfte daran liegen, dass bei ihnen ja nicht nur die Marke gewechselt wird, sondern zwangsweise auch das Betriebssystem und damit das gesamte Ökosystem. Die wechselwilligen Apple-Nutzer haben ein Auge auf die oben aufgelistete Smartphone-Marken geworfen, wobei gerade LG doch stark überrascht und in puncto Zuverlässigkeit das exakte Gegenteil von Apple ist.

Immerhin jeder dritte wechselwillige Apple-Nutzer hat ein Auge auf die Pixel-Smartphones geworfen. Das ist für mich keine große Überraschung, denn Google ist in gewisser Hinsicht das Apple der Android-Welt. Nur bei Google gibt es Software und Hardware aus einer Hand, was in vielen Fällen Vorteile mit sich bringt. Dass Samsung den ersten Platz erobert liegt einfach daran, dass das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer ist und wohlbekannte Smartphone-Linien im Portfolio hat, die mit Apples Produkten teilweise verglichen werden können.

[SellCell]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren