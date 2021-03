Android: Das Smartphone wird zum Wohnungsschlüssel & Ausweis – Google gründet Android Ready SE Allianz

Smartphones sind für viele Menschen zum wichtig(st)en Begleiter geworden, haben im Laufe der Jahre immer mehr Funktionen übernommen und andere Dinge ersetzt – vom MP3-Player bis zur Kamera und der Kreditkarte. Nun möchte Google den nächsten Schritt gehen und hat eine neue Vereinigung angekündigt, die den Smartphones eine noch wichtigere Rolle zukommen lassen soll. Durch die Android Ready SE Alliance soll das Smartphone auch zum digitalen Ausweis und mehr werden.



Auf dem Smartphone geht es längst nicht mehr nur um Digitales, denn spätestens seit dem Siegeszug der Bezahlplattformen wie Google Pay dienen sie auch zum Handling sehr sensibler Daten. Smartphones lassen sich als Kreditkarten-Ersatz zum Bezahlen verwenden, bei einigen Modellen können sie den Autoschlüssel ersetzen und auch Ausweisdokumente sollen in Zukunft verstärkt den Weg auf die mobilen Geräte finden. Das alles erfordert ein hohes Maß an Sicherheit.

Google hat nun die Android Ready SE Alliance gegründet, der “einige Smartphone-Hersteller” angehören, die ihre Geräte weiter absichern wollen. Dabei geht es darum, dass die Sicherheit bereits auf Hardware-Ebene beginnt, so wie Google das seit einigen Jahren mit dem Titan M-Chip in den Pixel-Smartphones handhabt. Entscheiden sich Smartphone-Hersteller dafür, könnten langfristig Inhalte wie in obiger Auflistung auf den Geräten umgesetzt werden. Dabei dürfte es gerade in puncto Ausweisdaten wohl auch um Verhandlungen mit Regierungen und Behörden gehen.

Einige weitere Informationen findet ihr auf Googles offizieller Seite, konkrete Details oder eine Liste an Partnern hat man aber nicht verraten.

» Android: Viele Nutzer leiden unter abstürzenden Apps – Googles Lösung & Warnung vor möglichem Datenverlust















