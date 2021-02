Nothing: Google-Mutter Alphabet beteiligt sich am neuen Startup des OnePlus-Mitgründers Carl Pei

Die Google-Mutter Alphabet ist in sehr vielen Bereichen tätig und ist über einen Investment-Arm an zahlreichen weiteren Unternehmen jeglicher Größe beteiligt. Wie nun bekannt wurde, hat sich Alphabet über das Tochterunternehmen Google Ventures an Nothing beteiligt, dem Startup des OnePlus-Gründer Carl Pei. Nothing möchte in den nächsten Monaten viele Produkte vorstellen.



GV, ehemals Google Ventures, hat sich an nichts Nothing beteiligt. Bei Nothing handelt es sich um ein neues Startup des OnePlus-Mitbegründers Carl Pei, der nun ein ganz neues Ökosystem an Produkten aufbauen möchte. Erst heute wurde bekannt, dass das erste Produkt kabellose Kopfhörer werden sollen, man sich aber nicht auf diesen Bereich festlegen wird. Stattdessen soll ein Ökosystem von Geräten entstehen, die miteinander kommunizieren – was immer das auch bedeuten mag.

Carl Pei is a seasoned entrepreneur with marketing, hardware, and distribution experience that is key to bringing new devices to market. His vision for smart devices is compelling, and we have high confidence that with Carl’s global mindset, the Nothing team will have a meaningful impact on the market for consumer technology.

Alphabet hat man offenbar damit überzeugt, denn wie nun bekannt wurde, hat sich die Tochter GV (Google Ventures) an Nothing beteiligt. Alphabet hat an einer Finanzierungsrunde über 15 Millionen Dollar teilgenommen und wird das Unternehmen sowohl finanziell als auch mit Ressourcen unterstützen und beratend zur Seite stehen. Über die Höhe des Investments ist nichts bekannt. Gut möglich, dass die Nothing-Produkte unter anderem dadurch auf Google-Dienste setzen werden.

