Google Maps: Abschied von den Local Guides? Die Optionen werden aus der Kartenplattform herausgelöst

Die Kartenplattform Google Maps hat sehr viele Stärken und zum Teil exklusive Vorteile, wobei die Local Guides ohne Frage eine sehr große Rolle spielen – zumindest noch. Mit einer kurzen E-Mail-Ankündigung hat Google nun alle Local Guides darüber informiert, dass einige Einstellungen für die große Community aus Google Maps entfernt und auf eine eigene Seite ausgelagert werden. Wohl nicht grundlos.



Die Google Maps Local Guides haben einen sehr großen Anteil am Erfolg der Kartenplattform und sorgen mit vielen Millionen Mitgliedern dafür, dass Informationen stets aktuell gehalten werden. Doch im Laufe der Zeit hat Google immer mehr Möglichkeiten für alle Nutzer geschaffen, sich zu beteiligen, Informationen beizutragen, zu korrigieren oder einige schnelle Fragen zu beantworten.

In einer E-Mail informiert man nun alle Local Guides darüber, dass die Einstellungen für die große Community aus Google Maps herausgelöst werden und auf einer externen Seite zu finden sein werden. Bis jetzt sind sie unter maps.google.com/localguides zu finden, stehen aber auch jetzt schon unter google.com/localguides/settings bereit. Dabei handelt es sich natürlich noch immer um eine Google-Seite, nämlich die offizielle Local Guides-Community, aber die enge Anbindung an Google Maps geht zumindest in diesem Punkt verloren. Auf der Seite lassen sich E-Mail-Newsletter oder auch die eigenen Regionen verwalten.

Gut möglich, dass Google das Local Guides-Programm ganz langsam abwickelt und nur als halb-externes Community-Projekt fortführen möchte. Die Vorteile für die Local Guides wurden ohnehin schon vor Jahren zusammengestrichen und die Unterschied zwischen den Guides und den normalen Nutzern verschwimmen immer weiter.

