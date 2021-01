Android Auto: Google kündigt Rollout des neuen Google Assistant Driving Mode an – wieder einmal (Videos)

Bei Googles Infotainment-Plattform Android Auto stehen große Neuerungen vor der Tür, die vor allem den Nutzern der Display-Variante zugutekommen werden. Aber auch die Smartphone-Variante ist seit langer Zeit im Wandel und soll mit dem Google Assistant Driving Mode neu gestartet werden. Jetzt informiert Google über den Rollout, der schon vor einigen Wochen gestartet wurde.



Googles großes Android Auto-Ökosystem kann sowohl auf dem Display im Fahrzeug als auch auf dem Smartphone und zukünftig mit Android Automotive ganz ohne Smartphone-Anbindung genutzt werden. Die Smartphone-Variante sollte schon im Herbst 2019 ein großes Update erhalten, das bis heute auf sich warten lässt: Der Google Assistant Driving Mode, der sowohl in den Assistant als auch in Google Maps integriert ist.

Die ersten Anzeichen für den Rollout gab es schon im Oktober 2020, eine offizielle Ankündigung seitens Google folgte im November 2020. Der Rollout sollte zuerst nur für US-Nutzer gelten, aber auch diese haben das Update in der Masse noch nicht erhalten. Jetzt hat Google den Rollout erneut angekündigt und erneut eingeschränkt, dass nur US-Nutzer bedacht werden. Warum der Rollout so lange dauert und warum es nur auf die USA beschränkt wird, wurde leider nicht verraten.

Schaut euch die folgenden beiden Tweets an, in denen ein sehr kurzer Einblick in die neue Oberfläche gegeben wird, die sich auf dem Smartphone nutzen lässt und vielleicht auch bald auf das Display im Auto gespiegelt werden kann.









