Chrome OS mit zwei Antennen und ohne Lüfter: Die neue Asus Chromebox 4 sieht aus wie ein Router

Googles Betriebssystem Chrome OS lässt sich auf den unterschiedlichsten Geräten einsetzen und ist neben den Chromebooks und Chromebook Tablets auch auf den Chromeboxen zuhause. Vor wenigen Tagen hat einer der größten Chrome-Partner, Asus, eine neue Chromebox vorgestellt, die man auf den ersten und auch auf den zweiten Blick für etwas völlig anderes halten würde: Der Mini-PC sieht aus wie ein Router.



Asus hat einen neuen Router vorgestellt . Auf obigem Bild seht ihr die neue Asus Chromebox 4, ein sehr kompakter Computer, der mit Googles Betriebssystem Chrome OS angetrieben wird. Die Chromeboxen können ganz unterschiedliche Formfaktoren haben und bieten vor allem im Business-Umfeld einige Vorteile. Viel interessanter als die technischen Daten, die ihr auf der Asus-Webseite erfahren könnt, ist in diesem Fall die Optik des Produkts.

Die Chromebox erinnert sehr stark an einen klassischen Router mit Antennen, was sicherlich von den Hardware-Designern nicht ganz unabsichtlich umgesetzt und auf die Spitze getrieben wurde. Wie ihr auf obigem Bild sehen könnt, lässt sich das Gerät auch auf die Rückseite eines dafür ausgestatteten Monitors befestigen, sodass es nahezu vollständig verschwindet. Bei diesem Design natürlich Schade. Mit etwas Fantasie kann man in dem Design auch einen klassischen Bugdroid mit Antennen erkennen, womit dann auch das Thema Android abgedeckt wäre.

