Android 11: Xiaomi zieht die Notbremse – Update wird gestoppt & Smartphones müssen repariert werden

Die großen Smartphone-Hersteller haben sich rund um den Android 11 Rollout nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, denn die Verbreitung der neuesten Android-Version schritt trotz Weihnachtsgeschäft nur sehr langsam voran. Bei Xiaomi hatte man kurz vor Weihnachten noch das Update auf Android 11 gestartet, doch nun zieht man die Notbremse und kann den Nutzern nur eine aufwendige Reparatur anbieten.



Die Besitzer des Xiaomi Mi A3 durften sich kurz vor Weihnachten über das Update auf Android 11 freuen, allerdings währte diese Freude nicht lang: Es gab bei vielen Nutzern große Probleme, die Smartphones ließen sich nicht mehr starten und auch nicht mehr zurücksetzen. Nachdem Xiaomi viele Tage lang nicht darauf reagierte, zieht man nun die Notbremse und bittet die Nutzer, die Smartphones einzuschicken oder in eines der Service-Zentren zu kommen.

Hello Mi Fans,

We are aware of the issue on some Mi A3 devices following a recent Android 11 update. We have since halted the rollout.

We kindly request users who experience this issue to visit (or mail your device to) any of our service centers where a solution will be provided for free unconditionally (within or beyond warranty).

We regret the inconvenience this has brought about. As a brand committed to offering the best possible user experience, we will continuously improve our products and services.