Android 11: Diese Smartphones haben das Update auf Googles aktuelles Betriebssystem bereits erhalten

Während ganz langsam aber sicher Android 12 vor der Tür steht und schon bald als erste Developer Preview erscheinen wird, wartet der überwiegende Teil aller Smartphone-Nutzer noch immer auf das Android 11-Update. Wir hatten hier im Blog bereits zusammengefasst, welche Smartphones das Update erhalten sollen – aber wie sieht es in der Realität aus? Eine neue ausführliche Liste zeigt, welche Geräte das Update bereits erhalten haben.



In diesen Tagen häufen sich die Informationen rund um Android 12, das in Kürze als erste Developer Preview erscheinen wird, aber derzeit ist natürlich noch Android 11 das aktuelle Betriebssystem. Nach dem Release im Spätsommer vergangenes Jahr haben viele Hersteller ihre Update-Listen veröffentlicht und dargelegt, welche Smartphones das Update erhalten sollen und welche nicht. Die Listen waren angenehm lang und in Anbetracht der Rahmenbedingungen konnte man damit recht zufrieden sein.

Aber wie sieht es in der Realität aus? Haben sich die Hersteller an ihre eigenen Zeitpläne gehalten und die Updates bereits auf die Smartphones ausgerollt, die man bis Januar 2021 versorgt haben wollte? In den allermeisten Fällen wurden die Zeitpläne eingehalten, in einigen Fällen sogar Geräte früher beliefert und nur in Ausnahmen gab es Verzögerungen oder technische Probleme – so wie jüngst bei Xiaomi.

XDA Developers hat sich nun die Mühe gemacht und eine Liste aller Smartphones aufgestellt, die das Update nach aktuell bekannten Informationen erhalten haben. Der Android 11 Update Tracker zeigt, welches Smartphones aktualisiert wurde und liefert dazu noch einen Status (Beta oder Final) sowie das Datum des ersten bekannten Rollouts und weitere Informationen.









Oben seht ihr als Beispiel die Google Pixel-Smartphones, die natürlich direkt nach dem Release des Betriebssystems versorgt worden sind und bei denen Android 11 längst erledigt ist – natürlich abgesehen von den monatlichen Sicherheitsupdates, auf die sich die Nutzer zuverlässig freuen dürfen. Pixel-Nutzer scharen nun eher mit den Hufen auf Android 12, das ja schon in der nächsten Woche erscheinen könnte. Denke ich zwar nicht, aber überraschend wäre es nicht.

Schaut euch die Listen einfach einmal an, vielleicht kann es für die Smartphone-Wahl ganz nützlich sein. Wer auf ein frühes 2020er Modell schielt, sollte sich natürlich eines nehmen, das bereits aktualisiert wurde oder zumindest in Kürze ein Update erhalten soll. Ihr könnt aber auch schauen, ob euer Smartphone vielleicht in einigen Regionen versorgt wurde und hierzulande noch kein Rollout begonnen wurde – aus den unterschiedlichsten Gründen.

» XDA Developers Android 11 Update Tracker

