Android: Perfekter Klang auf allen Smartphones; so lässt sich Googles Adaptive Sound vom Pixel 5 überall nutzen

Die neuen Pixel-Smartphones haben durch das jüngste Pixel Feature Drop gerade erst eine ganze Reihe von Verbesserungen und neuen Features erhalten, zu denen auch das Adaptive Sound gehört. Adaptive Sound soll den internen Equalizer des Smartphones automatisiert auf die Umgebung anpassen, um stets für den besten Klang zu sorgen. Jetzt ist es Bastlern gelungen, dieses Feature auch auf ältere Pixel-Smartphones und weitere Geräte zu portieren.



Google verbessert die Pixel-Smartphones auch nach dem Kauf immer weiter, behält sich einige Features aus nicht immer nachvollziehbaren Gründen aber nur für die neuen Generationen – dazu gehört auch das Adaptive Sound-Feature. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die den Sound des Smartphones über die Mikrofone auswertet und diesen automatisiert im Hintergrund verbessert. Und so soll man dann im geschlossenen Raum, im schalldichten Raum, im Tunnel oder in der Natur stets die beste Soundqualität erhalten. Ein nettes Gimmick, an das man sich sicherlich sehr schnell gewöhnen kann.

Jetzt ist es Bastlern gelungen, die dafür notwendige App auf viele weitere Smartphones zu portieren und unter Root-Bedingungen mit einfachen Befehlen zu aktivieren. Das funktioniert sowohl auf älteren Pixel-Smartphones als auch auf vielen weiteren Geräten anderer Hersteller. Der Download ist kostenlos und die Anleitung leicht verständlich, schaut einfach einmal herein, ob das etwas für euch ist. Nutzer der älteren Pixel-Generation müssen allerdings derzeit damit leben, dass die App nach jedem Smartphone-Reboot wieder erneut aktiviert werden muss.

Und wer noch mehr herausholen möchte, kann sich auch die neue Google Kamera-App für viele Smartphones holen oder sich über die genaue Funktionsweise des Adaptive Charging informieren.

» So kommt Adaptive Sound auf viele weitere Smartphones

» Google Kamera: So lassen sich die neuen Kameratricks auf vielen weiteren Smartphones nutzen; Mod-Download















