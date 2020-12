Stadia: Google senkt die Einstieghürde – kostenloses Probe-Abo jetzt für kurze Zeit auch ohne Zahlungsmittel

Nachdem Googles Spieleplattform Stadia ein Jahr des Aufbaus hinter sich hat und mit vielen neuen Features versorgt wurde, geht man nun zunehmend auf Nutzerjagd: Nun gibt es ein kleines Update, das die Einstiegshürde für das Pro-Abo noch einmal senken und den Nutzern eine schnelle Vorschau auf die Spieleplattform ermöglichen soll. Dazu lässt sich das Probe-Abo nun für eine halbe Stunde ohne hinterlegtes Zahlungsmittel verwenden.



Stadia lässt sich sowohl in der kostenlose Base-Variante als auch in der Pro-Version nutzen, die natürlich einige Unterschiede aufweisen. Wer sich unsicher ist, ob sich das Pro-Abo lohnt, kann seit jeher einen kostenlosen Probemonat starten – je nach Aktion auch mal zwei oder drei Monate. Allerdings verhält es sich bei den Probemonaten sehr häufig so, dass man diese nur dann nutzen kann, wenn ein gültiges Zahlungsmittel für das etwaige anschließende Abo hinterlegt ist. Eine kleine, aber nicht zu unterschätzende Hürde.

Nun hat Google auch an dieser Stelle geschraubt und ermöglicht die probeweise Nutzung von Stadia Pro ohne hinterlegtes Zahlungsmittel – zumindest für einen kurzen Zeitraum von ziemlich genau 30 Minuten. Das klingt nach sehr wenig Zeit, sollte zum grundlegenden Kennenlernen aber ausreichen. In diesen 30 Minuten lässt sich der Store durchsuchen, kostenlose Pro-Titel sichern oder ein Titel (vielleicht auch mehr) ganz schnell “anzocken”. Ist der Zeitraum abgelaufen, geht es erst nach Eingabe des Zahlungsmittels weiter.

Eine Ankündigung oder ein Support-Dokument mit dieser neuen Regel gibt es nicht. Leider kann ich es nicht testen, gehe aber davon aus, dass das auch in Deutschland funktioniert.

