Google Pay: Bezahlplattform testet neue Features – Gutscheine und Geschenkkarten kaufen (Screenshots)

Vor einigen Wochen wurde ein großes Update für die Bezahlplattform Google Pay angekündigt, das deren Funktionsumfang deutlich ausbaut, derzeit aber noch nicht in Europa zur Verfügung steht. Nun kommt ein weiteres Feature dazu, das derzeit zwar nur regional angeboten wird, aber auch hierzulande bald umgesetzt werden könnte: Geschenkkarten direkt innerhalb von Google Pay kaufen und teilen.



Bis zum angekündigten Update der App lag der Hauptfokus von Google Pay auf der Bezahlung per Smartphone und natürlich wird das auch in Zukunft eine der wichtigsten Funktionen sein. In Indien erhalten Nutzer nun die Möglichkeit, direkt über die Google Pay-App Geschenkkarten für den stationären Handel zu kaufen und bei Bedarf an andere Nutzer zu verschicken. Wer es also sehr eilig hat und das jeweilige Geschäft nicht mehr aufsuchen kann, kann die Gutscheine auf diesem Wege erwerben.

Umgesetzt wird das Ganze über den neuen Spot-Bereich, der Business-Inhabern die Möglichkeit gibt, ein Mini-Portal innerhalb von Google Pay zu eröffnen. In Kooperation mit einem lokalen indischen Anbieter wird dieses Gutschein-Feature nun angeboten, mit dem Google Pay nur in puncto Speichern und Versenden innerhalb der App zu tun hat. Dennoch ist es eine sehr logische Erweiterung neben den diversen digitalen Zahlungsmitteln und Kundenkarten.

Ob und wann ein solches Feature nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Indien gilt für Google Pay seit langer Zeit als wichtigster Testmarkt, dessen erfolgreiche Features früher oder später den Weg in die internationale App finden.

