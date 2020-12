Google Fotos: Schaut auf eure Fotos! Google macht den Nickelback-Hit Photograph zur Rückblick-Hymne (Video)

Auf der Fotoplattform Google Fotos finden sich nicht nur endlose schnell vergessene Bilder und Videos, sondern auch zahlreiche Erinnerungen der Nutzer, auf die man gerade in dieser Jahreszeit gerne noch einmal zurückblickt. Nachdem Google vor wenigen Tagen die Erinnerungen verbessert hat, wurde nun der passende Song für diese persönliche Zeitreise veröffentlicht: Eine Neuauflage des Nickelback-Hits ‘Photograph’.



Kaum eine Google-Plattform enthält soviele persönliche Inhalte und Erinnerungen wie Google Fotos, das wird vor allem dank der automatischen Erinnerungen immer wieder deutlich. Weil laut Googles Statistiken gerade zwischen Weihnachten und Neujahr viele Menschen noch einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken, das 2020 vielleicht nicht ganz so aufregend war, hat man nun gemeinsam mit der Band Nickelback deren 2005er Hit Photograph noch einmal neu interpretiert und mit einem neuen Kurzvideo versehen.

Fifteen years ago, we had no idea that the photos on our mobile devices would become such a ubiquitous part of all of our lives. When Google approached us with the idea about marrying the song with Google Photos we felt like it would be a fun and nostalgic way to give the song a lyrical refresh and share some of our favorite memories.

Google Photos makes it easy to look back on the photos that make you laugh: matching bow ties, noodle-like hair, selfies, and all.

In dem Song geht es damals wie heute darum, auf wichtige Momente zurückzublicken, sich Fotos anzusehen und in Erinnerungen zu schwelgen. Immer wieder schön und gerade in diesen Tagen dürften wohl viele hoffen, dass es 2021 wieder mehr schöne Momente mit der Familie, mit Freunden, auf Events oder großen Reisen geben wird. Schaut euch die Statements von Nickelback-Leadsänger Chad Kroeger, das folgende Video sowie den Songtext an. Ist ganz witzig gemacht und holt natürlich auch den alten Haar-Gag wieder heraus 😉

Look at this photograph

Every time I do it makes me laugh

Must have shot a million more

Of my dessert but I don’t know what for

And this is where we come from

These matching suits are looking pretty dumb

Falling down the photo rabbit hole

Is it my hair or just a ramen bowl.

Oooohh, my eyeeees

Every memory regretting all my hair styles

If you wove it all together, it would go for miles

It’s hard to braid it, time to shave it.

Good-bye / Highlights

Every memory we never have to look for

They no longer have to spread out on the bedroom floor

It’s time to say it, gotta say it

Good times, Good times

Look at this photograph

Every time I do it makes me laugh

Every time I do it makes me…