Pixel 5: Googles neues Smartphone im umfangreichen Kameratest; starker Durchschnitt mit 120 Punkten

Googles neues Smartphones Pixel 5 ist da und wurde von vielen Testern und Reviewern bereits ausführlich unter die Lupe genommen – mit gemischten, aber im Tenor recht positiven Ergebnissen. Nun geht es an die Königsdisziplin, die vor allem bei einem Pixel eine große Rolle spielt: Die Kamera. Die Kamera-Experten von DXOMARK haben das Smartphone und dessen drei Kameralinsen nun ausführlich getestet, zahlreiche Fotos veröffentlicht und ihren Score vergeben.



Der DXOMARK-Kameratest ist umstritten und gerade in der heutigen Qualitätsstufe auch ein klein wenig subjektiv, aber dennoch ist es ein etabliertes Ranking, auf das jeder Smartphone-Hersteller und viele Fotografie-begeisterte Nutzer schauen. Und heute hat man nun endlich die Werte für das neue Google Pixel 5 veröffentlicht. Auch in diesem Test zeigt sich, das die Ergebnisse durchwachsen, wenn auch im Grundton wieder positiv, sind.

DXOMARK vergibt die Google Pixel 5-Kamera einen Gesamtwert von 120 Punkten. Das ist ein starker Wert, kommt aber nicht an die Top-Geräte der aktuellen Smartphone-Generationen heran. Dieser Wert setzt sich aus 129 Punkten bei der Fotografie, 49 Punkten beim Zoom und 107 Punkten bei der Videoaufnahme und einer speziellen Gewichtung zusammen. Die Einzelwerte seht ihr in der obigen Infografik. Echte Schwächen gibt es nicht, aber eben auch keine absoluten Ausreißer nach oben, so wie es sie in den ersten Pixel-Generationen gegeben hat.









Ich möchte mich hier gar nicht zu sehr zu den einzelnen Ergebnissen äußern, weil ich, wie schon oft betont, keine Ahnung von der Fotografie habe und der gesamte Test bei DXOMARK sehr umfangreich ist, zahlreiche Beispiel- und Vergleichsbilder sowie ausführliche Erklärungen und Messwerte liefert. Schaut da einfach mal herein, wenn ihr euch für die Fotografie und die neue Pixel-Kamera im Allgemeinen interessiert.

PRO

Fast and accurate autofocus (Photo & Video)

Bright and vivid color (Photo & Video)

Accurate white balance in outdoor photos

Mainly accurate target exposure (Photo & Video)

Effective video stabilization

Good exposure in ultra-wide photos

Nice exposure in flash portrait photos

Reliable preview image for exposure (Photo)

CONTRA

Low target exposure in some portraits

Visible noise in all conditions (Photo & Video)

White balance errors in low light (Photo & Video)

Color fringing in outdoor photos

Inaccurate depth estimation in bokeh photos

No bokeh effect visible in preview (Photo)

Low detail in zoom photos

Low detail and ghosting in low-light videos

Frame shifts in all videos

» Umfangreicher Kameratest bei DXOMARK

» Pixel 4 vs Pixel 5: So schlägt sich der Kamera-Zoom der beiden Google-Smartphones im direkten Vergleich (Galerie)

» Google Kamera: Fotografieren im Dunkeln – der starke Nachtmodus kommt auf die Go-Smartphones (Video)















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren