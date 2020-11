Android 12: Google will Emojis aus dem Betriebssystem entfernen und diese zukünftig flexibler aktualisieren

Google wird mit dem kommenden Betriebssystem Android 12 wieder viele neue Features und aktuelle Technologien einführen, die die Plattform in allen Bereichen voranbringen sollen. In einer Reihe von Commits wurde nun eine sehr grundlegende Änderung rund um die populären Emojis entdeckt, die künftig häufiger und sehr viel einfacher aktualisiert werden könnten. Genauso wie viele Schriftarten sollen sie aus dem Betriebssystem herausgelöst werden.



So wie viele Technologieprodukte, haben auch die Emojis seit langer Zeit einen jährlichen Zyklus: Anfang des Jahres stellt das Unicode-Konsortium die neuen Emojis vor, einige Wochen oder Monate später zeigen die großen Plattformbetreiber ihre Umsetzung und im Laufe des Sommer oder Herbst werden diese ausgerollt, während bei Unicode schon an der nächsten Generation gefeilt wird. Google hat die Emojis für Android bisher stets per Betriebssystem-Update auf die Smartphones gebracht, was aber einige Nachteile hatte.

Nutzer älterer Betriebssysteme können die neuen Emojis im Betriebssystem nicht verwenden, zumindest nicht außerhalb der Apps, die eine eigene Palette mitbringen (Facebook, WhatsApp,…). Das liegt vor allem daran, dass sie bisher ein fester Bestandteil des Betriebssystems waren und in einem Bereich gespeichert sind (system/fonts), der ohne Betriebssystem-Update oder Root nicht beschrieben werden kann. Es ist also selbst mit gutem Willen für Google nicht möglich, die Emojis zu aktualisieren.

Das soll sich laut einigen Commits in Zukunft ändern: Die Emoji-Dateien sollen gemeinsam mit anderen Schriftarten in den Ordner data/fonts verschoben werden, wo sie von allen Apps gelesen werden können. Außerdem soll der system_server-Prozess Schreibzugriff haben – und über diesen liefern beispielsweise die Google Play Services neue Inhalte.

The updated font files will be stored to /data/fonts/files and all application will read it for drawing text. Thus, /data/fonts/files needs to be readable by apps and only writable by system_server (and init).

– /data/fonts/files The updated font files are placed in this directory. The files under this directory are readable by any apps. Only system_server can write font files to this directory.

– /data/fonts/config The font configuration used by system_server is stored in this directory. Only system_server can read/write this directory.