Xiaomi Mi Watch: Neuer Leak zeigt kommende Mi Lite Smartwatch – mit Googles Betriebssystem Wear OS?

Der Smartwatch-Markt verspricht seit Jahren ein großes Wachstum und so ist es kein Wunder, dass immer mehr Smartphone-Hersteller auch in dern Wearable-Markt eingestiegen sind – nicht selten auf Basis von Googles Betriebssystem Wear OS. Xiaomi hat im vergangenen Jahr die Xiaomi Mi Watch angekündigt, die schon bald einen noch günstigeren Ableger mit etwas anderem Design erhalten wird.



Die Xiaomi Mi Watch wurde im vergangenen Jahr sehr positiv aufgenommen und wird in Kürze auch hierzulande für knapp über 100 Euro auf den Markt kommen. Xiaomi arbeitet nun an einem kleineren Ableger dieser Smartwatch, der erstmals auf geleakten Bildern zu sehen ist: Die Mi Watch Lite. Diese setzt wieder auf ein rechteckiges Display und damit das typische, wenn auch natürlich nicht exklusive, Apple Watch-Design.

Die neue Smartwatch soll international wohl unter der Marke Redmi auf den Markt kommen und dürfte sich somit auch in diesem Punkt von der Xiaomi Mi Watch etwas abschotten, die vermutlich schon bald eine zweite Version erhalten wird. Über die Smartwatch ist aufgrund des Leaks schon einiges bekannt – sogar in deutscher Sprache. So soll sie einen Akku mit einer Kapazität von 230 mAh besitzen und mit allen Smartphones ab Android 4.4 oder iOS 10 kompatibel sein.

Eine große Frage wird es sein, ob man auch in diesem Fall auf Googles Betriebssystem Wear OS setzt und wenn dies der Fall ist, wie weit die Oberfläche adaptiert und mit eigenem Design und Funktionsumfang ausgerüstet wird. Dazu gibt es leider noch keine Informationen. Im Folgenden findet ihr die beiden geleakten Grafiken der Smartwatch.









Die Smartwatch wird wohl international verfügbar sein und könnte aufgrund des Wörtchens “Lite” zu einem sehr interessanten Preis verkauft werden. Bis auf diese beiden Grafiken gibt es aktuell aber noch keine Informationen und auch Xiaomis “offizielle Leaks” sind noch nicht angelaufen. Dennoch darf wohl mit einem Start vor Weihnachten gerechnet werden.

