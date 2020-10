Wear OS: Hingucker am Handgelenk – Elegantes Watch Face konzentriert sich auf das Wesentliche; die Uhrzeit

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS gibt allen Nutzern die Möglichkeit, die Darstellung der Informationen auf dem Homescreen nach eigenen Wünschen anzupassen – allen voran natürlich der Uhrzeit. Heute stellen wir euch ein Watch Face vor, das genau dieser Aufgabe nachgeht und sowohl Uhrzeit als auch Datum so elegant auf das Display bringt, dass es auf den ersten Blick kaum noch von einer normalen Uhr unterschieden werden kann.



Watch Faces sind für Wear OS Smartwatches so selbstverständlich wie Hintergrundbilder oder Live Wallpaper für das Smartphone – nur sind sie in diesem Fall eben die Schnittstelle für den Nutze, die wichtige Informationen transportiert. Im Google Play Store gibt es eine riesige Auswahl an frei anpassbaren Watch Faces, sodass wir euch regelmäßig diepräsentieren können – Watch Faces, die einen ganz besonderen Touch mitbringen.

Die Wear OS Watch Faces erfüllen hauptsächlich den Zweck, den Träger über die Uhrzeit und das Datum zu informieren, so wie man es von einer Uhr eben gewohnt ist. Über diese Grundfunktion hinaus gibt es viele Watch Faces, die zahlreiche weitere Informationen darstellen können und dann gibt es, die sich nur auf das Wesentliche konzentrieren. Heute stellen wir euch das Watch Face Pure vor, das in letzte Gruppe gehört und diese Aufgabe noch sehr elegant löst.

Das Watch Face zeigt die Uhrzeit wahlweise in analoger Form oder digitaler Form – in weißer dünner Schrift auf schwarzem Hintergrund. Die analoge Darstellung verwendet dünne Zeiger mit einer runden Markierung an den Enden sowie einen sehr dünnen roten Sekundenzeiger. In der digitalen Variante sind nur die Stunden und Minuten zu sehen, während man auf die Sekunden verzichten muss. Diese würden wohl zu viel “Unruhe” in dieses sehr unaufgeregte Watch Face hereinbringen.

Über dem Zentrum wird noch das Datum angezeigt, das aus dem aktuellen Tag, dem Monat sowie dem Tag des Monats besteht. Vollkommen ausreichend. Das Jahr wird man wohl noch selbst wissen. Und das war dann auch schon alles. Zusätzlich lässt sich noch das Wetter darstellen, allerdings optional.









Wer ein elegantes Watch Face sucht und auf eine solche Darstellung schwört, immerhin sehen viele (teure) Uhren exakt so aus, bekommt mit Pure die beste Lösung. Das Watch Face ist noch dazu vollkommen kostenlos und besitzt keine Werbung oder ähnliche Finanzierungsmethoden. Probiert es also einfach einmal aus und verwendet es, wenn es mal wieder etwas eleganter sein darf. Viele Nutzer verwenden ja mehrere Watch Faces – passend zum Anlass.

Und wer etwas mehr Interaktivität und Informationen möchte, der kann auch das Wetter passend zum aktuellen Standort darstellen lassen. Das macht das Design allerdings etwas kaputt, sodass man mit dieser Auswahl eher darauf verzichten sollte. Ist aber natürlich Geschmackssache und jedem Nutzer selbst überlassen.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren