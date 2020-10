Pixel 5: Nutzer berichten von Problemen mit Google Pay – Bezahlung per NFC ist nicht bei allen Nutzern möglich

Seit wenigen Tagen ist das Pixel 5 in Deutschland erhältlich und dürfte, weil es derzeit bei einigen Händlern ausverkauft ist, wohl in großen Stückzahlen über die Ladentheke gegangen sein. Nun berichten viele Nutzer darüber, dass die Bezahlung per NFC und damit die Nutzung von Google Pay nicht oder nur sehr sporadisch funktioniert. Es scheint ein weitreichendes Problem zu sein.



Das Bezahlen per Smartphone ist für viele Nutzer zu einer Selbstverständlichkeit geworden und durch den wachsenden Umfang von Google Pay in Deutschland auch hierzulande keine Seltenheit mehr. Neo-Besitzer eines Pixel 5 könnten allerdings Probleme bekommen, denn laut zahlreichen Meldungen von Nutzern rund um die Welt funktioniert die Bezahlung per NFC auf dem Pixel 5 nicht. Und damit lässt sich dann auch Google Pay nicht verwenden.

An welcher Stelle es genau hakt, lässt sich derzeit nicht sagen. Das Problem besteht wohl von Beginn an und soll nicht plötzlich auftreten. NFC funktioniert, Google Pay grundlegend auch und die hinterlegten Kreditkarten lassen sich mit anderen Smartphones verwenden. Die Stolperstelle liegt wohl beim Zusammenspiel dieser Komponenten, sodass man davon ausgehen kann, dass Google das Problem zeitnah per Software-Update beheben kann. Derzeit gibt es aber noch keine offizielle Bestätigung durch Google.

Die betroffenen Nutzer haben bereits alle denkbaren Lösungswege versucht: Factory Reset, Google Pay Reset, Karte entfernen und neu hinzufügen, eine andere Karte nutzen, Google Play Services zurücksetzen. Letztes soll bereits Erfolg gezeigt haben, das wird allerdings nur von einem Nutzer bestätigt.

