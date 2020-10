Pixel 5: Das neue Google-Smartphone ist endlich da! Der Nachfolger des Pixel 4 kommt für 629 Euro – Alle Infos

Das Pixel 5 ist endlich da! Nach zahlreichen Leaks und Google-eigenen Teasern wurde das neue Smartphone vor wenigen Minuten vorgestellt. Der Nachfolger des nicht ganz so erfolgreichen Pixel 4 geht andere Wege als der Vorgänger, kommt als Einzelkämpfer auf den Markt und kann in nur einer Variante für 629 Euro vorbestellt werden. Alle Informationen zum neuen Google-Smartphone. Für alle Vorbesteller gibt es eine starke Aktion mit Gratis Bose-Kopfhörern.



Google hat das Pixel-Jahr 2020 erst sehr spät mit der Präsentation des Pixel 4a Anfang August eröffnet. Gleichzeitig wurden die beiden Smartphones Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 angekündigt, die zu einem späteren Zeitpunkt offiziell vorgestellt werden sollten. Dieser Zeitpunkt ist nun endlich gekommen, sodass das Pixel-Lineup für das Jahr 2020 mit insgesamt drei verschiedenen Geräten in unterschiedlichen Zielgruppen komplett ist.

Google hat das Pixel 5 vorgestellt und wenig überraschend alle Leaks und durchgesickerten Informationen der letzten Wochen bestätigt. Das neue Google-Smartphone verzichtet auf die Sensoren-Power des Vorgängers und hat weder die starke Gesichtserkennung zum Entsperren des Geräts sowie den Motion Sense-Sensor mit an Bord. Stattdessen gibt es einen Fingerabdruckleser auf der Rückseite, der an gewohnter Stelle im oberen Bereich zentriert platziert wurde.

Die Spekulationen über ein Pixel 5s haben sich vorerst nicht bewahrheitet, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass ein solches Smartphone zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgeschoben wird. Hier nun die wichtigsten Spezifikationen sowie die von Google vorgestellten Highlights rund um das Pixel 5.

Pixel 5 Spezifikationen

5G-Speed zum erschwinglichen Preis

5G ist die neueste Mobiltechnologie, die Nutzerinnen und Nutzern auf der ganzen Welt schnelle Download- und Streaming-Geschwindigkeiten bietet. Ob ihr gerade einen Film herunterladet, eure Lieblingssongs auf YouTube Music oder die neuesten Podcasts auf Google Podcasts hört oder ein Videospiel auf Stadia streamt – Pixel 4a (5G) und Pixel 5 liefern euch dafür den nötigen Speed.

Neue Kamera, neue Objektive – die gleichen unvergleichlichen Fotos

Fragt Pixel-Nutzerinnen und -Nutzer und sie werden euch versichern: Ihr Smartphone macht großartige Fotos, und zwar in jeder Situation. Pixel 4a (5G) und Pixel 5 sind hier natürlich keine Ausnahme und ermöglichen es jeder Nutzerin und jedem Nutzer, atemberaubende Fotos zu machen.

Ultraweitwinkel-Objektiv für groooßartige Fotos:

Zusätzlich zur Standard-Rückkamera habt ihr jetzt mit dem neuen Ultraweitwinkel-Objektiv die Möglichkeit, die gesamte Szene einzufangen. Dank der Softwaremagie von Google haben beide neuen Pixel-Smartphones auch die Super Resolution Zoom-Technologie. Also, egal ob ihr rein- oder rauszoomt, ihr erhaltet scharfe Details und atemberaubende Bilder

Bessere Videos mit Kinoeffekt:

Pixel 4a (5G) und Pixel 5 haben den „Kinoeffekt“-Modus, mit dem ihr Videos drehen könnt, die wirklich professionell aussehen – mit butterweichen Kameraschwenks, die vom Equipment der Hollywood-Regisseure inspiriert wurden.

Nachtsicht im Porträtmodus: Nachtsicht macht es momentan schon möglich, dass ihr tolle Fotos auch bei wenig Licht schießen könnt – mit dem Astrofotografiemodus sogar die Milchstraße. Jetzt könnt ihr mit den neuen Pixel Phones genau diese Features auch im Porträtmodus verwenden, um tolle Porträts mit Bokeh-Effekt zu fotografieren, sogar bei schlechten Lichtverhältnissen.

Porträtbeleuchtung:

Mit dem Porträtmodus könnt ihr tolle Porträtfotos machen und euch dabei voll und ganz auf den Vordergrund konzentrieren. Sollte die Beleuchtung nicht ideal sein, könnt ihr mit Pixel nun etwas Extra-Licht spenden.

Neuer Bearbeitungsmodus in Google Fotos:

Selbst nachdem ihr ein tolles Porträtfoto gemacht habt, könnt ihr in Google Fotos noch nachbessern. So könnt ihr zum Beispiel die Belichtung in Studio-Qualität im neuen Bearbeitungsmodus anpassen – dank der neuen Bearbeitungstools direkt auf dem Gerät.