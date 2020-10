Google Fotos: So lässt sich der Fotostream sehr leicht mit Freunden und Familie teilen; mit Filtermöglichkeiten

Die Fotoplattform Google Fotos dürfte bei vielen Nutzern sehr gut gefüllt sein und zahlreiche Bilder und Videos enthalten, auf denen nicht nur eine Person zu sehen ist. Eine praktische Funktion von Google Fotos macht es möglich, Bilder von anderen Personen automatisch mit diesen zu Teilen. Alternativ lässt sich aber auch der gesamte Fotostream mit der Familie teilen, wenn man das denn möchte.



Die digitale Fotografie mit dem Smartphone ist sehr praktisch, hat aber auch ganz neue Probleme mit der Organisation aller aufgenommenen Bilder und Videos geschaffen. Während die Familie früher eine Kiste mit Fotoalben hatte, gibt es heute meist nur digitale Aufnahmen mit einer vielfachen Anzahl an Fotos. Trotz Heim-Cloud und ähnlichen Lösungen, dürften diese Bilder bei der Masse der Nutzer hinter EINEM Benutzerkonto liegen, an das die anderen Personen nur schwer herankommen.

Google Fotos macht das Teilen von Fotos und Alben mit anderen Nutzern sehr leicht, aber dennoch kann es bei der ständigen Fotoflut sehr aufwändig sein, diese mit den anderen Personen zu teilen. Wer zahlreiche Bilder einer Person teilen möchte, muss das entweder separat tun oder ein Album erstellen. Oder ihr verwendet die in diesem Artikel vorgestellte Lösung, einfach alle Bilder automatisiert mit dem jeweils anderen Nutzer zu teilen.

Mit Google Fotos ist es sehr einiger Zeit leicht möglich, das gesamte Fotoarchiv mit anderen Nutzern zu teilen. Optional lassen sich Filter für die Auswahl von Personen sowie ein Startzeitpunkt angeben. Und damit ist es dann möglich, alle Bilder von Person X automatisiert mit dieser Person zu teilen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Gesichtserkennung korrekt arbeitet und sich nicht irrt. Weil diese aber Allgemein sehr zuverlässig ist, muss man sich keine großen Sorgen machen, massenhaft “falsche” Bilder zu teilen.

Auch wenn Google Fotos das Feature in der Anfangszeit beworben hat, ist es mittlerweile recht gut in den Einstellungen versteckt und dürfte nur wenigen Nutzern bekannt sein. Wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert und wo die Grenzen dieser Funktion liegen.









Das Fotoarchiv mit anderen Nutzern teilen

Um eure gesamte Fotodatenbank mit einer anderen Person zu teilen, muss dieser zuerst dazu eingeladen werden und diese Einladung dann auch akzeptieren. Das ist sinnvoll, denn sonst wäre es wohl ein gefundenes Fressen für Spammer und Spaßvögel, die den Fotostream aller Nutzer zerschießen würden. Um diese Funktion zu aktivieren, müsst ihr einfach nur die Google Fotos Einstellungen aufrufen und dort die folgenden Schritte befolgen.

Öffnet die Google Fotos Einstellungen Wählt dort den Punkt “Mit Partner teilen” Nun müsst ihr die E-Mail-Adresse des gewünschten Partnern angeben oder diesen aus einer Liste vorgeschlagener Kontakte auswählen Habt ihr eine Person ausgewählt, geht es schon in den letzten Schritt der Einrichtung – die Filter Hier könnt ihr festlegen, welche Fotos geteilt werden sollen Es lassen sich beliebig viele Personen (Gesichter) auswählen oder der Filter deaktivieren Der Datum-Filter fungiert als Startdatum, kennt aber kein Ende bzw. keine definierten Zeiträume Jetzt noch einmal überprüfen, die Einladung absenden und fertig

Habt ihr diesen Vorgang durchgeführt, erhält die eingeladene Person eine E-Mail mit der Information, dass jemand Bilder und Videos automatisiert teilen möchte. Der Empfänger sieht nur die Einladung und alle Bilder, erfährt aber nicht, welche Filter angewendet worden sind. Wer den Schein wahren möchte, kann also angeben, alle Bilder zu teilen ohne das wirklich zu tun.

Die eingeladene Person wird darüber sowohl per E-Mail als auch per In-App-Benachrichtigung informiert und kann diesen zusätzlichen Fotostream abrufen. Der Einzelabruf dieser Bilder ist über den Bereich TEILEN zugänglich, in dem am oberen Rand alle Nutzer aufgelistet sind, die ihren Fotostream mit dem aktuellen Nutzer teilen. Auf folgendem Screenshot ist das zu sehen.









Von dort kann der Nutzer festlegen, dass diese Bilder nicht nur über das TEILEN-Menü, sondern auch im eigenen Fotostream zugänglich sein sollen. Entscheidet man sich für diese Option, tauchen die Bilder wie gewohnt im Stream auf – so wie man das auch von geteilten Alben und Bildern kennt. Die teilende Person hat jederzeit die Möglichkeit, den Zugriff auf die Bilder wieder zurückzuziehen, sodass diese beim Empfänger sofort verschwinden. Das Sperren einzelner Bilder ist nicht möglich.

Die Funktion kann sicherlich sehr praktisch sein, schützt aber nicht vor Duplikaten. Gerade in der Familie schickt man sich gerne gegenseitig Bilder und wenn dann auch noch das Auto Backup aktiviert ist, kann ein Foto gerne auch doppelt oder dreifach im Stream auftauchen. Außerdem ist es leider nicht möglich, Fotos nach weiteren Kriterien zu filtern. Wünschenswert wäre vielleicht noch der Fototyp oder der Ort. Auch ein Negativ-Filter für den Ausschluss bestimmter Kriterien wäre doch sehr nett. So ließen sich bspw. alle Bilder teilen, aber Screenshots und Dokumente oder Ähnliches ausschließen.

Probiert das einfach einmal aus, kann in der Familie wirklich sehr praktisch sein. Wenn überhaupt genügend Bilder zur Verfügung stehen, denn laut Googles Angaben sind 70 Prozent aller Bilder Selfies.

