Stadia: Googles Spieleplattform startet Wochenende mit Aktionen – kostenlose Spiele & vergünstigte Hardware

Google hat in den letzten Tagen rund um die Spieleplattform Stadia aufgerüstet und sechs neue Spiele sowie einige neue Funktionen gebracht. Jetzt legt man mit einigen Aktionen nach, die interessierte Spieler ab heute nutzen können, um über das Wochenende kostenlos zu zocken oder erstmals bei Stadia zu zocken. Außerdem kehren die Stadia Free Play Days zurück.



Stadia startet ein kleines Aktions-Wochenende und bietet einige Rabatte und kostenlose Inhalte, die im Laufe des heutigen Tages oder spätestens morgen freigeschaltet werden. Die Aktionen gelten bis Sonntag Abend.

Stadia Free Play Days: The Crew 2

Google startet in die zweite Runde der Stadia Free Play Days und bringt das vor einiger Zeit neu angebotene Spiel The Crew 2 kostenlos für alle Pro-Nutzer. Der Titel kann temporär kostenlos am Wochenende gespielt werden und wird ab Montag wieder eine Zahl auf dem Preisschild haben. Es ist nicht möglich, sich den Titel nun kostenlos und dauerhaft zu sichern, so wie das mit den sonstigen Monatsaktionen der Fall ist. Wer Gefallen findet, muss entweder am Montag den Geldbeutel auspacken oder darauf hoffen, dass der Titel eines Tages erneut kostenlos angeboten wird.

Stadia Premiere Edition & Controller reduziert

Um neue Spieler zu gewinnen, dreht Google auch an der Preisschraube der Stadia-Hardware: Zwischen dem 4. und 10. September erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt auf das Starterpaket Stadia Premiere Edition. Zusätzlich gilt seit Dienstag die Aktion, dass ihr beim Kauf eines Starterpakets einen 10 Prozent-Rabatt auf einen Stadia-Controller erhaltet. Beide Aktionen sollten miteinander kombinierbar sein – das müsst ihr einfach einmal ausprobieren und beim Checkout darauf achten.









Neue Stadia-Spiele kostenlos

Google hat vor wenigen Tagen sechs neue Spiele angekündigt, die nun zur Verfügung stehen und ab sofort kostenlos gespielt werden können. Gemeinsam mit den bereits seit längerer Zeit angebotenen kostenlosen Spielen gibt es nun schon knapp 30 Spiele vollkommen kostenlos bei Stadia. Schaut einfach mal herein, es lohnt sich.

Die kostenlose Stadia-Spiele

