Smart Home: Google, Apple, Amazon, Samsung, IKEA & Weitere schaffen neuen Standard für smarte Geräte

Für viele Menschen gehört das Smart Home längst zum Alltag und übernimmt einige Komfortsteuerungen in den eigenen Vier Wänden. Weil viele Hersteller in den vergangenen Jahren ihre eigene Infrastruktur aufgebaut haben, muss man sich als Kunde schon recht früh für ein Ökosystem entscheiden und steht manches mal vor Kompatibilitätsproblemen. Das soll sich nun ändern, denn die Connected Home over IP-Allianz hat sich nun mit einer Wasserstandsmeldung zu Wort gemeldet und will noch in diesem Jahr liefern.



Ende des vergangenen Jahres haben Google, Amazon, Apple und einige weitere Unternehmen die Gründung einer Smart Home-Allianz bekannt gegeben, die unter dem Dach der Zigbee Alliance einen neuen Standard schaffen soll, an dem sich alle zukünftigen Produkte der teilnehmenden Unternehmen orientieren werden. Der Arbeitstitel lautet Connected Home over IP und will noch in diesem Jahr liefern.

Nach langer Zeit der Funkstille hat sich die Vereinigung nun mal wieder zu Wort gemeldet und verkündet, mittlerweile knapp 150 Mitglieder zu haben und noch in diesem Jahr einen ersten Entwurf veröffentlichen zu wollen, der dann im Laufe des kommenden Jahres finalisiert werden soll. Dabei geht es darum, einen Standard für die Kommunikation der Geräte untereinander zu schaffen, sodass diese eine große Kompatibilität zueinander haben.

Wie umfangreich ein solcher Standard sein kann, wird sich erst mit der ersten Veröffentlichung zeigen. Mittlerweile sind Unternehmen aus den Bereichen Hardware, Software, den Zulieferern und mehr Teil dieser Allianz und dürften zusammen wohl den Löwenanteil des Marktes abdecken. Neben Google, Apple und Amazon sind auch Samsung, IKEA, Philips und viele weitere mit dabei. Eine Liste findet ihr auf dieser Seite.

Zu Beginn möchte man sich auf die folgenden Geräteklassen konzentrieren und dann Schrittweise immer weiter ausbauen:

As the technology stack comes into focus, so do the smart home devices that we are initially targeting, which include lighting and electrical (e.g., light bulbs, luminaires, controls, plugs, outlets), HVAC controls (e.g., thermostats, AC units), access control (e.g., door locks, garage doors), safety and security (e.g., sensors, detectors, security systems), window coverings/shades, TVs, access points, bridges and others. Scoping exercises are also underway for additional consumer electronics products and the commercial industry.