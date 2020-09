Google Pay: Viele neue Partner in Deutschland – diese Banken & Dienste unterstützen Googles Bezahlplattform

Die Bezahlplattform Google Pay kann sich in Deutschland immer weiter etablieren und konnte in den letzten Wochen einige neue Partner gewinnen, die ihren Kunden das Bezahlen per Smartphone ermöglichen. Doch auch wenn die Liste der unterstützenden Banken weiter anwächst, könnte sie deutlich länger sein. Nach langer Zeit werfen wir mal wieder einen Blick darauf, welche Banken und Dienstleister Google Pay unterstützen.



Die Aufregung rund um Google Pay und PayPal ist erst wenige Wochen her, aber von den meisten Nutzern schon längst wieder vergessen – und das sollte es in der heutigen Zeit auch sein. Zahlen ohne Bargeld ist das Gebot der Stunde, ob nun per Karte, Smartphone oder Smartwatch spielt dabei keine große Rolle. Wer die Möglichkeit hat, wird sich aber wohl für das Smartphone entscheiden und so eine weitere Funktion in das Smartphone integrieren.

Google Pay ist seit bald zweieinhalb Jahren in Deutschland aktiv, aber noch immer hat sich nichts an der grundlegenden Haltung vieler Banken geändert, dass sie die Bezahlplattform aus nicht näher genannten Gründen nicht unterstützen möchten. Viele Institute wollen stattdessen eigene Lösungen starten, sind aber auf der anderen Seite bei Apple Pay zu finden. Wenn irgendwann die kritische Masse überschritten ist, dürften viele Banken aber sehr schnell den Einstieg bei Google Pay in Erwägung ziehen.

Schauen wir uns nun einmal an, welche Banken aktuell mit dabei sind und ihren Kunden die Möglichkeit geben, die von ihnen ausgegebenen Kreditkarten bei Google Pay einzupflegen und entsprechend zur Zahlung zu verwenden. Gut möglich, dass die neue Konkurrenz von Samsung Pay für einen Schub sorgen wird.

Diese Banken unterstützen Google Pay

Advanzia Bank Mastercard Kreditkarte

Mastercard Kreditkarte Allianz Allianz Pay und Protect Visa Karte

Allianz Pay und Protect Visa Karte Augsburger Aktienbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Barclaycard Visa-Kreditkarten

Visa-Kreditkarten boon. boon. Mastercard

boon. Mastercard Bunq Mastercard-Karten

Mastercard-Karten BW-Bank VISA- und Mastercard-Kreditkarten

VISA- und Mastercard-Kreditkarten comdirect Kredit- und Prepaid-Karten von Visa

Kredit- und Prepaid-Karten von Visa Commerzbank Alle Mastercard- und Visa-Karten

Alle Mastercard- und Visa-Karten Consors Finanz Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Consorsbank Visa-Karten

Visa-Karten DKB Visa-Kreditkarten und Miles & More Mastercard

Visa-Kreditkarten und Miles & More Mastercard Hanseatic Bank Visa-Kreditarte

Visa-Kreditarte ING Visa-Karten

Visa-Karten Klarna Visa-Kreditkarten

Visa-Kreditkarten Monese Monese Karten

Monese Karten N26 Alle Mastercard-Debitkarten

Alle Mastercard-Debitkarten Netbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Openbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Penta Visa-Karten

Visa-Karten Revolut Alle Karten

Alle Karten Staxter Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Tomorrow Visa-Karten

Visa-Karten TransferWiese Mastercard

Mastercard VIMpay Mastercard von VIMpay

Warum können einige Karten in der App nicht als Zahlungsmethode für den Einkauf in Geschäften eingerichtet werden?

DIe Bank entscheidet, ob eine Karte mit Google Pay verwendbar ist. Es ist daher möglich, dass einige Banken bestimmte oder alle Karten für mobile Zahlungen gesperrt haben.









Unterstützte Konten und Dienste

PayPal Alle verknüpften und bestätigten deutschen Bankkonten

Alle verknüpften und bestätigten deutschen Bankkonten VIMPay Jedes bestätigte deutsche Bankkonto in Kombination mit einer virtuellen VIMpay-Mastercard

Leider finden sich noch immer nicht alle großen Namen auf der Liste der Institute, aber auch ein langsames Wachstum führt irgendwann zum Ziel. Kleinere Banken machen zwar keinen echten Unterschied, aber natürlich baut jeder einzelne neue Partner immer mehr Druck auf die anderen Banken auf. Weil auch die Finanzbranche vor einem riesigen Umbruch steht, ist es zum Teil aber auch verständlich, dass sich die Geldhäuser nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lassen wollen.

Der Google Pay-Konkurrent Apple Pay würde sich natürlich ebenfalls über weitere Partner freuen, kann aktuell aber ohnehin größere Partner als Google Pay vorweisen. Das liegt ganz einfach daran, dass Apple den Zugriff auf den NFC-Chip des iPhones nicht erlaubt und somit nur die eigene Lösung unterstützt – für die man dann auch noch Gebühren verlangen kann. Weil Google diese Möglichkeit bei Android nicht (mehr) hat, steht Apples Geschäftsmodell auf deutlich stabileren Beinen.

PayPal und Curve sind Googles Pays große Stärke

Bis diese Banken-Problematik gelöst ist, was wohl noch viele Jahre dauern kann, hat Google Pay aber gleich zwei Asse im Ärmel: Zum einen PayPal und zum anderen ganz frisch dazu gekommen die Plattform Curve. PayPal lässt sich direkt zu Google Pay hinzufügen und lässt sich, übrigens genauso wie VIMPay, als unterstützter Dienst einrichten. Eine bestätigte Bankverbindung in Deutschland ist natürlich notwendig, aber das sollte für einen deutschen Nutzer ja kein großes Problem sein. Mit Curve hingegen gibt es die Meta-Kreditkarte, die auf anderen Kreditkarten aufbaut.

Der Vollständigkeit halber sei auch noch die Commerzbank erwähnt, die nun die Erstellung von virtuellen Kreditkarten für ihre Girokonten-Kunden ermöglicht.

[Google Support]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren