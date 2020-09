Google Docs: Microsoft Office-Dokumente lassen sich nun unter Android bearbeiten & smarter Zeilenabstand

Die an Google Drive angebundenen Dokument-Apps Google Docs, Sheets und Slides werden von vielen Nutzern zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten verwendet – und das zum Teil auch auf unterschiedlichen Plattformen. Nun gibt es einige Verbesserungen für die Android-Apps, die jetzt noch besser mit den Dokument-Apps von Microsoft Office umgehen können und auch eine sehr ähnliche Darstellung sicherstellen sollen.



Google Docs, Sheets und Slides bieten schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, die Dokumente von Microsoft Office zu importieren und zu bearbeiten. Zwar ist das auch heute noch bei speziellen Formatierungen problematisch und liefert unbrauchbare Ergebnisse, aber die Qualität wurde zunehmend immer besser – auch unter Android. Im Browser ist es mittlerweile möglich, die Originaldokumente zu bearbeiten, ohne sie vorher und nachher konvertieren zu müssen. Das geht nun auch unter Android.

Die Android-Apps bieten die Möglichkeit, die Microsoft-Dateien zu öffnen und wie ein normales Google-Dokument zu bearbeiten. Anschließend können sie auch wieder in diesem Format gespeichert und geteilt werden. In folgender kurzer Liste findet ihr die Verbesserungen im Original, die nun für alle Nutzer ausgerollt werden. Zusätzlich gibt es eine Neuerung bei den Zeilenabständen.

This will increase consistency in document length between Google Docs and other word processing programs, and help make sure converted Microsoft Word documents retain a similar length. It will be particularly useful for education and enterprise users, who may have documents with specific length requirements based on specific formatting combinations.