Pixel 4a 5G & Pixel 5: Google kündigt gleich drei (!) neue Smartphones an – nennt Details, Preise & Verfügbarkeit

Google hat das Pixel 4a endlich offiziell vorgestellt und den monatelangen Gerüchten und Spekulationen damit endlich ein Ende bereitet. In der Ankündigung holt man aber noch etwas weiter aus und bereitet auch anderen Spekulationen ein Ende, die gerade erst aufgeflammt sind: Schon jetzt wurden die beiden kommenden Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 offiziell bestätigt.



Mit dem neuem Pixel 4a hat sich Google sehr viel Zeit gelassen, bei den beiden großen Brüdern macht man es nun genau andersherum: Google hat die beiden kommenden Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 (ebenfalls mit 5G) nun offiziell angekündigt und sogar schon die offiziellen Verkaufspreise sowie einen ungefähren Zeitraum für das Erscheinen genannt. In der kurzen Ankündigung könnt ihr beides nachlesen:

Eine kleiner Teaser auf Pixel 4a (5G) und Pixel 5

Diesen Herbst werden wir euch zwei weitere Geräte vorstellen: Pixel 4a (5G), erhältlich ab €499 (momentan €486,40 aufgrund der aktuellen Mehrwertsteuersenkung), sowie Pixel 5. Beide Geräte kommen mit 5G⁸ und können das Streamen von Videos, Downloads und Videospiele mit Stadia oder anderen Plattformen schneller und reibungsloser als zuvor machen. Pixel 4a (5G) und Pixel 5 erscheinen in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Japan, Taiwan und Australien. In den nächsten Monaten teilen wir mehr Informationen über die Geräte⁹ und unseren Ansatz zu 5G. Bis dahin könnt ihr euch vorab registrieren, um als erste Updates zu bekommen.









WTF, Google Pixel?

Das sind wirklich sehr gute Nachrichten für alle Pixel-Fans, die nun sehr lange auf das nächste Smartphone warten mussten. Gleich drei Smartphones an einem Tag! Doch man muss sich auch die Datumsangaben ansehen: Das Pixel 4a wird erst in zwei Monaten (!), ab dem 1. Oktober, erhältlich sein. Die beiden zusätzlichen Smartphones werden „im Herbst“ verfügbar sein. Man kann unterschiedliche Definitionen von „Herbst“ haben, aber es könnte ebenfalls in den Oktober oder spätestens November fallen und ist somit nicht weit entfernt.

Google hat noch keine Details zu den beiden neuen Smartphones genannt, meiner Meinung nach macht man sich mit dieser Ankündigung aber nun schon wieder das Pixel 4a-Geschäft kaputt. Warum nicht gleich auf das 5G warten? Oder warum nicht sogar auf das Pixel 5, das ja bekanntlich kein Flagship-Smartphone sein wird und in diesem Jahr deutlich günstiger zu haben sein dürfte? Wir dürfen gespannt sein, welche Ankündigungen bzw. Einblicke noch folgen werden…

