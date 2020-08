Google Chrome: Der Browser soll inaktive Android-Nutzer an die Nutzung des Google-Browsers erinnern

Google Chrome ist auf nahezu allen Plattformen der weltweit meistgenutzte Browser und hat in puncto Marktanteile derzeit keine echte Konkurrenz zu befürchten. Microsoft gibt allerdings mit dem hauseigenen Chromium Edge richtig Gas und bewirbt den Browser immer wieder recht aggressiv im Windows-Betriebssystem. Dem will Google nun mit ähnlichen Benachrichtigungen begegnen, die bald ausgerollt werden könnten.



Microsoft sorgt immer wieder mit aggressiven Marketingmethoden für den Chromium Edge-Browser innerhalb von Windows für Aufsehen – und das nicht positiv. Nutzern wird recht eindeutig von der Chrome-Nutzung abgeraten, Edge empfohlen und zum Teil wird dieser ohne Nachfrage wieder als Standard eingestellt. Das kann Google auch und arbeitet nun an ähnlichen Meldungen für den Chrome-Browser für Android, die die Nutzer an den eigenen Browser erinnern sollen.

Read today’s news 📰

Articles on your interests on Chrome

Save up to 60% data

Use Lite mode on Google Chrome

Google recommends Chrome

Save up to 60% data, read today’s news