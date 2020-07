Wear OS: Neue Version der Oppo Watch mit Googles Betriebssystem kommt schon nächste Woche (Video)

Seit wenigen Tagen ist die Oppo Watch in Deutschland erhältlich und soll Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS auch hierzulande etwas auf die Sprünge helfen. Mit dem Kauf sollte man aber vielleicht noch einige Tage warten, denn es deutet sich an, dass Oppo schon in der kommenden Woche die nächste Generation oder zumindest ein überarbeitetes Modell vorstellen wird.



Die Oppo Watch wurde im März offiziell vorgestellt und erst in dieser Woche nach Deutschland gebracht und nun soll schon der Nachfolger vor der Tür stehen? Klingt etwa unwahrscheinlich, aber Oppo hat einen neuen Teaser veröffentlicht, auf dem recht eindeutig die Oppo Watch zu sehen ist – inklusive Wear OS. Das Produkt soll am 31. Juli vorgestellt werden, also schon in der kommenden Woche. Schaut euch das folgende Video an:

Worum es sich dabei handelt, lässt sich dem Teaser leider nicht entnehmen. Möglicherweise ist es nur eine leicht angepasste Version, vielleicht wurde auch nur an der Software geschraubt. Dass vier Monate nach der ersten Generation eine Oppo Watch 2 kommt, halte ich jedenfalls für ausgeschlossen. Wer mit der Smartwatch liebäugelt, sollte also einfach noch eine Woche Geduld beweisen und abwarten, was sich hinter dem angeteaserten Produkt verbirgt.

