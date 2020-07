Google Chrome OS: Versteckte Tastatur mit umrandeten Tasten – so lässt sich das alternative Design aktivieren

Googles zweites großes Betriebssystem Chrome OS kann nicht nur auf Chromebooks verwendet werden, sondern kommt immer häufiger auch auf Tablets oder Convertibles zum Einsatz – dann natürlich mit Touchscreen inklusive Touch-Tastatur. Die Tastatur in Chrome OS hat allerdings einige Tücken und ist aufgrund der fehlenden Umrandungen nicht ganz so gut zu erkennen. Mit einem einfachen Trick lässt sich das sehr leicht nachrüsten.



Chrome OS war ursprünglich nicht für die Bedienung per Touchscreen ausgelegt, verfügt aber dennoch schon seit vielen Jahren über eine Touch-Tastatur, die seit dem Einsatz als Tablet-Betriebssystem sehr häufig zum Einsatz kommt. An dieser Tastatur wurde von Googles Designern schon länger nicht mehr Hand angelegt, zumindest nicht in der final verwendeten Version. Mit einem einfachen Flag könnt ihr die Tastatur verändern und die Tasten umranden lassen, sodass diese deutlich besser sichtbar sind.

Auf obigem Screenshot seht ihr oben die Standardversion ohne Umrandung und darunter die angepasste Version mit Umrandung. Man kann eigentlich nicht von einer echten Umrandung sprechen, die vielleicht auch etwas altbacken aussehen würde, aber durch den Farbunterschied sind die Tasten sehr viel besser zu erkennen.

So lässt sich die überarbeitete Tastatur verwenden:

Öffnet chrome://flags Sucht nun den Eintrag #enable-cros-virtual-keyboard-bordered-key und aktiviert diesen Jetzt das Chrome OS-Gerät neu starten und fertig

