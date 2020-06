Smart Speaker Gratis: Google verschenkt Home Mini & Nest Mini an YouTube- und Nest Aware-Abonnenten

Smart Speaker haben in den letzten Jahren einen echten Boom erlebt und dafür gesorgt, dass der Google Assistant, Alexa und Co in vielen Millionen Wohnzimmern weltweit eingezogen sind. Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, verschenkt Google seit einigen Tagen die kleinsten Versionen der Smart Speaker an treue zahlende Kunden von YouTube und Nest Aware. Dafür muss lediglich ein auch abseits dessen vorteilhaftes Abo für eine gewisse Zeitspanne abgeschlossen werden.



Der Google Home Mini Smart Speaker wurde im vergangenen Jahr sehr häufig als kleine Überraschung verwendet und dürfte von Google weltweit millionenfach verschenkt worden sein. Und wer ein solches Gerät erst einmal besitzt, dürfte es auch des öfteren einsetzen – sodass die Rechnung trotz des nicht ganz billigen Präsents aufgeht. Kein Wunder, dass sich im vergangenen Jahr Nutzer von Google One, Google Assistant und YouTube freuen durften. Und jetzt ist es wieder soweit.

Seit einigen Tagen verschenkt Google wieder Smart Speaker, die als kostenlose Draufgabe für den Abschluss oder die Fortführung eines bestehenden Abos angeboten werden. Profitieren können derzeit die Nutzer eines Nest Aware-Abos sowie eines der YouTube-Abonnements. Während YouTube-Nutzer den „alten“ Google Home Mini als Geschenk erhalten, dürfen sich Nest-Nutzer über einen aktuellen Nest Mini Smart Speaker freuen. Das dürfte auch daran liegen, dass bei YouTube ein Monat ausreicht und für die Nest-Aktion ein Jahres-Abo abgeschlossen werden muss.

Nest Mini Gratis für Nest Aware-Nutzer

Nest hat kürzlich das neue Nest Aware-Abo eingeführt, das deutlich günstiger als bisher ist und gerade für Nutzer zahlreicher Überwachungskameras ein sehr attraktives Paket bietet. Entscheidet ihr euch für ein neues Nest Aware Jahres-Abo oder wechselt vom bestehenden Nest Aware-Vertrag auf das neue Paket, erhaltet ihr nach der Zahlung den Gutschein für den Nest Mini Smart Speaker, der versandkostenfrei im Google Store bestellt werden kann.

Weil Nest Aware-Nutzer mit ziemlicher Sicherheit bereits einen Smart Speaker oder ein Smart Display besitzen, wird es dann eben das Zweit- oder Drittgerät zur Ausstattung weiterer Räume.









Google Home Mini Gratis für YouTube-Abonnenten

YouTube-Abonnenten können sich selbst die Daumen drücken und auf einen Gutschein für einen kostenlosen Google Home Mini Smart Speaker hoffen. Dazu muss bis zu einem bestimmten Datum (siehe folgende Bedingungen) ein aktives Abo bestehen, für das mindestens einmal gezahlt worden ist.

Die Bedingungen für die Aktion

Ihr müsst in Deutschland oder Österreich wohnen

Ihr müsst über ein YouTube-Abo verfügen, ganz egal ob YouTube Music, YouTube Premium oder sogar Google Play Music

Das YouTube-Abo muss bis spätestens 14. Juni 2020, 23:59 Uhr abgeschlossen worden sein

Vor dem Einlösen muss mindestens eine monatliche Gebühr für das Abo gezahlt worden sein

Ihr dürft bisher nicht an einer YouTube-Aktion teilgenommen haben

Die YouTube-Bedingungen

Das Aktionsangebot wird von Google Commerce Limited bereitgestellt und unterliegt den nachstehenden Bedingungen. Für die Berechtigung zum Erhalt eines kostenlosen Google Home Mini müssen Nutzer 1) bis 14. Juni 2020 um 23:59 Uhr MESZ eine YouTube Premium-, YouTube Music Premium- oder Google Play Musik-Mitgliedschaft haben oder sich dafür registrieren 2) bis 30. Oktober 2020 um 23:59 Uhr MEZ mindestens eine gültige Zahlung vornehmen und 3) noch keinen kostenlosen Google Home Mini durch ein früheres Aktionsangebot von YouTube Premium, YouTube Music Premium oder Google Play Music erhalten haben. Als gültige Mitgliedschaften gelten Einzel-, Studenten- und Familientarife (nur Hauptnutzer) von YouTube Premium, YouTube Music Premium und Google Play Musik. Die Mitgliedschaft muss aktiv sein und darf nicht pausiert oder gekündigt sein. Das Angebot gilt nur für einen Google Home Mini pro Nutzer und nur solange der Vorrat reicht. Das Angebot muss bis zum 30. Oktober 2020 um 23:59 Uhr MEZ eingelöst werden, da es ansonsten abläuft.

