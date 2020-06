Google Wallpaper: Zahlreiche neue Klingeltöne und Hintergrundbilder zum Pride Month für alle Pixel-Nutzer

Der Juni ist traditionell sowohl in den USA als auch vielen weiteren Ländern der Welt der Pride Month, der auch von Google seit vielen Jahren mit einigen Aktivitäten begleitet wird. Anlässlich dessen hat Google nun eine ganze Reihe neuer Wallpaper, Klingeltöne und Signaltöne für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die kostenlos zum Download zur Verfügung stehen. Natürlich ganz im Zeichen des Regenbogens.



Die Google Wallpaper-App hat gerade erst mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht , aber nun gab es endlich mal wieder eines der seltenen Updates anlässlich des Pride Month. Die Galerie-App steht sowohl für Pixel-Nutzer als Standard-App als auch für alle anderen Android-Nutzer zum Download zur Verfügung. Die Auswahl der Wallpaper kann sich zwischen Pixel und Nicht-Pixel sowie zum Teil auch regional unterscheiden, aber nun gibt es ein großes Update mit global verfügbaren Hintergrundbildern.

Anlässlich des Pride Month bringt Google einige neue mediale Inhalte für viele Smartphone-Nutzer. In der Google Wallpaper-App gibt es nun neun neue Hintergrundbilder zu entdecken, die ihr auf dem folgenden Screenshot sehen könnt. Wenig überraschend steht der Regenbogen bzw. dessen Farbgebung im Mittelpunkt des Designs, das durchaus auch anderen Zielgruppen gefallen könnte. Die Designer haben einen guten Job darin gemacht, das wichtigste Kernelement in den Mittelpunkt zu stellen, ohne gewisse Gruppen zu provozieren.

Die Hintergrundbilder erinnern tatsächlich stark an die aktuellen Pixel Wallpaper, sowohl in puncto Design als auch Farbgebung. Alle Bilder sind in der neuen Kategorie „Pride“ der Wallpaper-App verfügbar und können dort einzeln ausgewählt oder auch zufällig als Hintergrund auf den Homescreen gebracht werden. Die App ist im Play Store kostenlos verfügbar und kann über das folgende Widget heruntergeladen werden. Unklar ist, ob die Wallpaper dauerhaft zur Verfügung stehen oder nach einigen Monaten wieder verschwinden. Wem sie gefallen, sollte sie sichern.









Aber es gibt nicht nur Neues für die Augen, sondern auch für die Ohren. Alle Pixel-Nutzern spendiert man gleichzeitig 16 neue Töne über die Pixel Sounds-App, die leider nur exklusiv auf den namensgebenden Smartphones zur Verfügung steht. Leider besitze ich kein Pixel-Smartphone und habe auch keine Hörproben gefunden, sodass ich zu den Sounds selbst nicht viel sagen kann. Wer ein Pixel-Smartphone besitzt, sollte die App einfach über den Play Store aktualisieren, falls noch nicht geschehen, und sich die entsprechenden Töne anhören.

Die insgesamt 16 Töne bestehen aus sechs längeren Klingeltönen sowie zehn Signaltönen.

[9to5Google]

