Google Fotos: Das eigene Fotoarchiv neu entdecken – so lassen sich sehr leicht zufällige Bilder anzeigen

Bei vielen Nutzern dürfte Google Fotos dank des automatischen Backups sehr gut gefüllt sein und auch die Liste der Alben wird im Laufe der Zeit immer länger. Wer gerne Fotos und Videos ansieht, sich aber nicht für ein Album oder Thema entscheiden kann, sollte vielleicht einmal die Zufallsfunktion ausprobieren. Mit dieser ist es, wie der Name schon verrät, möglich, sich Fotos und Videos zu zufälligen Themen anzeigen zu lassen.



Google Fotos bietet verschiedenste Möglichkeiten zur Organisation aller Fotos und Videos in der Cloud. Zum einen gibt es natürlich die Fotoalben, dann zur Vorauswahl die Archivieren- oder Favoriten-Funktion und natürlich auch die starke Suchfunktion, die man selbst an einigen Stellen trainieren kann. Aber wie sagt man so schön: Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen. Und gerade beim Suchen entdeckt man doch immer wieder interessante Dinge.

Viele Menschen schießen heute so viele Fotos, das selbst die Aufnahmen der letzten Woche nur noch durch Scrollen erreichbar ist und wenn es noch weiter zurückgehen soll, benötigt man schon den Google Fotos Scroll-Trick. Diese Medienflut sorgt dafür, dass viele Perlen sehr schnell im Archiv verschwinden und man als Nutzer eigentlich nichts mehr entdecken kann. Dem sind sich auch Googles Entwickler bewusst und haben dafür im vergangenen Jahr die Stories-Funktion geschaffen, die immer wieder mal zurückblickt.

Google Fotos bietet aber noch eine weitere Möglichkeit, das eigene Fotoarchiv ganz neu zu entdecken und vielleicht schon längst vergessen Bilder wieder aufzuspüren. Dafür nutzen wir einfach die Zufallsfunktion, die sehr gut versteckt ist und wohl nur den wenigsten Nutzern überhaupt bekannt sein dürfte. Diese befindet sich in den App Shortcuts der Android-App und ist nur über diesen Weg erreichbar. Wie ihr es einrichtet, erfahrt ihr im nächsten Absatz.

Die Zufallsfunktion zeigt allerdings keine zufälligen Bilder als Galerie an, sondern führt eine Suchanfrage mit einem zufälligen Begriff durch. Diese zufälligen Begriffe sind aber nicht wirklich vollständig gewürfelt, sondern stammen zu großen Teilen aus populären Suchanfragen oder den Vorschlägen aus der integrierten Suchfunktion.









So startet ihr die Zufallsfunktion

Sucht die Google Fotos-App auf eurem Android Homescreen Haltet nun das App-Icon für eine Sekunde gedrückt, bis sich das Menü mit den App Shortcuts öffnet (siehe Screenshot oben) Dort wählt ihr nun einfach „Auf gut Glück!“ aus und schon startet die Fotos-App mit dem zufälligen Suchbegriff Möchtet ihr diese Anfrage häufiger durchführen, zieht den Shortcut einfach auf den Homescreen, sodass dieser als eigenes App-Icon erscheint

Das App-Icon zeigt, wenn ihr es eingerichtet habt, eine große Lupe sowie ein kleines Google Fotos-Logo. Andersherum wäre es in dem Fall sinnvoller, aber das sind leider die Android-Vorgaben, an die sich die meisten Launcher halten. Gut möglich, dass das bei eurem Launcher anders ist und auch die Einrichtung etwas anders abläuft. Probiert es einfach aus, so oder so ähnlich sollte es funktionieren.

Die zufälligen Suchanfragen bestehen sehr häufig aus Orten, natürlich nur die für die es in eurer Datenbank Bilder gibt, Ereignissen (bei mir z.B. Muttertag, Ostern oder Geburtstag), Aktionen (z.B. Wandern) oder in seltenen Fällen auch Objekten. In meinen schätzungsweise ~50 Testläufen wurde kein einziges Mal eine Person vorgeschlagen. Das heißt natürlich nicht, dass es das nicht auch gibt. Einfach ausprobieren 🙂

