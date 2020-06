Android TV: Neuer Leak zeigt die völlig überarbeitete Oberfläche des Google TV-Betriebssystems (Galerie)

Google wird schon bald einen neuen Android TV-Dongle auf den Markt bringen, der sich am Chromecast orientiert und dem Smart TV-Betriebssystem einen kleinen Neustart verpassen soll. Nachdem es erst gestern die ersten Bilder vom neuen Dongle gegeben hat, sind nun weitere Aufnahmen der Android TV-Oberfläche aufgetaucht, die einen völlig neuen Aufbau erhalten und die Google-Apps noch tiefer als bisher integrieren wird.



Das für das Smart TV konzipierte Betriebssystem Android TV wurde in den letzten Jahren nur sehr mäßig weiterentwickelt und steht daher nun vor einem großen Neustart – vermutlich auch unter einem neuen Namen. In den letzten Wochen haben wir bereits über die Neuerungen an der Android TV-Oberfläche berichtet und nun gibt es erstes offizielles Bildmaterial zu sehen. Tatsächlich ist es eine umfangreiche Modernisierung mit einer völlig neuen Oberfläche.

Android TV hat bisher die Apps in den Mittelpunkt gestellt und wird sich mit dem Neustart, der vermutlich unter dem Namen Google TV eingeläutet wird, verstärkt auf die Medien konzentrieren. Das wird nun auch von einigen Screenshots belegt, die zum neuen Betriebssystem aufgetaucht sind und Teil des Leaks rund um den TV-Dongle sind. Zu sehen ist die YouTube TV-App, der Google Assistant sowie einige Medienseiten.

YouTube TV spielt hierzulande (noch) keine Rolle, zeigt aber sehr gut, wohin die Reise mit Android TV gehen soll. Google dürfte eine sehr ähnliche Integration vieler weiterer Streamingplattformen und vielleicht auch streamender TV-Sender anstreben, zumindest gab es in diese Richtung in den letzten Monaten einige Gerüchte.

Die Integration des Google Assistant wurde vollständig verändert und tatsächlich bis auf das Vollbild erweitert. Es gibt ein nettes Hintergrundbild, eine großflächige Antwort sowie Vorschläge für weitere Antworten und thematisch passende Videos. Wenn das wirklich für sehr viele Anfragen eine solche Oberfläche ausspuckt, ist das meiner Meinung nach eine perfekte Google Assistant-Integration. Hier nun der Blick auf die Screenshots.

















Alle Aufnahmen sollen übrigens aus einem Video vom Oktober 2019 stammen, sodass sich bis zum finalen Rollout noch etwas ändern könnte. Grundsätzlich dürfte es aber wohl so oder so ähnlich schon sehr bald ausgerollt werden. Weil Android TV möglicherweise auf der ursprünglich geplanten Google l/O eine große Rolle gespielt hätte, wäre ein baldiger Release denkbar. Fraglich, ob es ein Update für Android TV ist oder mit Google TV ein völlig neues Produkt ist, das exklusiv auf dem neuen Android TV-Dongle Premiere feiert.

