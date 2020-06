Android TV: Googles Smart TV-Betriebssystem hat wohl knapp 50 Millionen Nutzer – sagt die YouTube-App

Googles auf Smart TVs spezialisiertes Betriebssystem Android TV steht vor einem großen Umbruch und in der Vergangenheit hat sich das Unternehmen nicht in die Karten blicken lassen, wie viele aktive Nutzer die Plattform hat. Das hat sich bis heute nicht geändert, aber durch einen Meilenstein der YouTube für Android TV-App bekommen wir nun einen recht genauen Einblick in die Verbreitung des Betriebssystems.



YouTube für Android TV gehört zu den wenigen vorinstallierten Google-Apps im Smart TV-Betriebssystem, die eine ganz eigene Version verwenden und nicht das Smartphone-Pendant nutzen. Vor wenigen Tagen hat die App die Marke von 50 Millionen Installationen im Play Store durchbrochen und lässt somit vermuten, dass das Betriebssystem nun etwa 50 Millionen Nutzer hat. Das ist zwar nur Pi-mal-Daumen, aber eine ungefähre Verbindung zwischen den beiden Zahlen ist besser als gar nichts.

Aber auch die historischen Daten der App sind interessant, weil sie eben eng mit Android TV verknüpft sind. Nach 99 Tagen hat die App 1 Million Installationen erreicht. Für fünf Millionen hat es ein weiteres ganzes Jahr benötigt. Die zehn Millionen waren nach weiteren 13 Monaten geknackt und die 50 Millionen sind nun der nächste Meilenstein. Wirklich populär ist die App allerdings nicht, denn aufgrund aktueller Probleme mit vielen Plattformen kommt sie auf gerade einmal 1,8 Sterne. Damit ist es eine der unbeliebtesten Google-Apps überhaupt.

