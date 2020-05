Sidewalk Labs: Die Google-Schwester stoppt die Pläne zum Bau einer Smart City – so hätte sie ausgesehen

Knapp drei Jahre lang hat die Google-Schwester Sidewalk Labs die Errichtung eines völlig neuen Stadtteils in Kanada geplant und zieht dem Projekt nun überraschend den Stecker. Das als Smart City und Stadt der Zukunft konzipierte Projekt in Quayside soll nun aufgrund der notwendigen Einplanungen aufgrund der Coronakrise doch nicht gebaut werden. Dennoch zeigt man sich den bisherigen Fortschritten zufrieden.



Wir haben euch hier im Blog in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig über die Smart City ‚Quayside‘ auf dem Laufenden gehalten, die wohl rein flächenmäßig zu den größten Alphabet-Projekten überhaupt gehört. Die Google-Schwester Sidewalk Labs plant und konzipiert seit knapp drei Jahren gemeinsam mit den Städteplanern in Toronto an der Smart City, in der viele neue Technologien getestet und etabliert werden sollten.

Nun musste man allerdings verkünden, dass das Projekt aufgrund der veränderten Gegebenheiten durch die Coronakrise nicht sinnvoll fortgesetzt werden könne. Natürlich geht die Ankündigung nicht ins Detail, aber durch die notwendigen Einsparungen hätte man auf wichtige Kernpunkte des Projekts verzichten müssen. Das Projekt stockte schon seit längerer Zeit und der letzte Stand im Sommer sah eher danach aus, dass Sidewalk Labs der Stadtverwaltung von Toronto die Pistole auf die Brust gesetzt hatte.

For the last two-and-a-half years, we have been passionate about making Quayside happen — indeed, we have invested time, people, and resources in Toronto, including opening a 30-person office on the waterfront. But as unprecedented economic uncertainty has set in around the world and in the Toronto real estate market, it has become too difficult to make the 12-acre project financially viable without sacrificing core parts of the plan we had developed together with Waterfront Toronto to build a truly inclusive, sustainable community. And so, after a great deal of deliberation, we concluded that it no longer made sense to proceed with the Quayside project, and let Waterfront Toronto know yesterday.