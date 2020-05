15 Jahre YouTube: Das sind die zehn ältesten Videos auf Googles Videoplattform – Zeitreise in die 2000er

Googles Videoplattform YouTube hat vor wenigen Tagen bereits den 15. Geburtstag gefeiert und ist nun schon seit eineinhalb Jahrzehnten auf Wachstumskurs. Aber auch YouTube hat einmal ganz Bescheiden angefangen und brauchte tatsächlich mehrere Wochen, bis zumindest ein Dutzend Videos auf der Videoplattform zu finden waren. Wir blicken anlässlich des kürzlichen Geburtstags zurück und zeigen euch heute die zehn ältesten YouTube-Videos.



YouTube steht heute in der Liste der weltweit meistbesuchten Webseiten auf dem zweiten Platz – natürlich hinter der mit großem Abstand führenden Google Websuche. Auf YouTube gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt, denn zu jedem nur erdenklichen Thema finden sich Hunderte Videos. Das war natürlich nicht immer so, denn die Anfänge der Videoplattform – die nur etwas mehr als zwei Jahre nach ihrer Gründung für 1,2 Milliarden Dollar an Google verkauft wurde – waren sehr Bescheiden.

YouTube hat in diesen Tagen den 15. Geburtstag gefeiert, der aufgrund der aktuellen Situation aber sehr spärlich ausgefallen ist und von Google lediglich mit einer kaum beachtete Pressemeldung zelebriert wurde. In dieser hat man aber auch einen Einblick in die fünf ältesten Videos der Plattform gegeben, die wir durch weitere Recherchen nun einfach mal verdoppeln und euch heute die zehn ältesten Videos auf der Videoplattform präsentieren können.

Das erste Video, me at the zoo, wurde von einem der drei YouTube-Gründer höchstpersönlich hochgeladen und hat längst Kultstatus. Wir haben es euch in einem Artikel bereits ausführlich vorgestellt – aber was kam danach? Wer dachte, dass das damals im Web noch nicht ganz so verbreitete Medium Video direkt durch die Decke gehen wird, der irrt. Das erste Video wurde erst zwei Monate nach dem Start der Plattform hochgeladen – am 23. April 2005. Bis die zehn Videos voll waren, dauerte es bis zum 13. Juni 2005. Diese Schlagzahl erreicht YouTube heute in weniger als einer Sekunde.

Es handelt sich übrigens um die zehn ältesten Videos, die auch heute noch verfügbar sind. Ob es dazwischen weitere Videos gab, die heute gelöscht oder versteckt sind, ist leider nicht bekannt und wurde auch von YouTube nicht offiziell mitgeteilt. Aber auch wenn einige Einträge fehlen, lassen die folgenden zehn Videos nichts von ihrer Nostalgie vermissen 😉









1. Me at the zoo (23. April 2005)

2. My Snowboarding Skillz (23. April 2005)

3. tribute (24. April 2005)

4. Premature Baldness (28. April 2005)









5. carrie rides a truck (30. April 2005)

6. cybergoon squad (1. Mai 2005)

7. Vernal Lullaby (2. Mai 2005)

8. Pajamas and Nick Drake (22. Mai 2005)









9. First Back Flip on YouTube (24. Mai 2005)

10. Stadion Bayern München (3. Juni 2005)

Was auffällt: Alle zehn Videos sind von jeweils anderen Nutzern. Es hat kein Nutzer innerhalb dieser fast zwei Monate ein zweites Video hochgeladen. Hatten die Menschen keine Videos? Haben sie die Plattform nach dem ersten Upload vergessen? YouTube war zwar nicht die erste Videoplattform, aber damals war es noch kaum vorstellbar, dass man kostenlos Videos hochladen und anderen Nutzern anbieten kann. Wir reden immerhin vom Jahr 2005 mit den 10 Megabyte-Posteingängen der Freemail-Anbieter.

Könnt ihr euch noch an euer erstes hochgeladenes YouTube-Video erinnern?

