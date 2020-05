Google Chrome: Dark Mode der Suchergebnisse soll mit separatem Flag im Android-Browser aktiviert werden

Das Thema Dark Mode sollte für Google eigentlich schon längst durch sein, denn die allermeisten Apps verfügen bereits über die optional dunklen Oberflächen und spätestens bis zum Android 10-Release hätte man es abgeschlossen haben sollen. Die Google Websuche besitzt aber nach wie vor keinen nativen Dark Mode, was sich aber zumindest unter Android im Chrome-Browser schon bald ändern könnte. Und das auf einem recht unkonventionellen Weg.



Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit denen Webseiten im optionalen Dark Mode erscheinen können: Entweder die Webseiten besitzen einen eigenen Modus inklusive Schalter oder Browserabfrage ODER der genutzte Browser wandelt die Darstellung automatisiert in einen Dark Mode um. Die Teams des Chrome-Browsers und der Google Websuche gehen allerdings einen dritten Weg, deren genaue Details aktuell noch nicht bekannt sind.

Show the dark SRP for Chrome Android

If enabled, users will see a darkened search results page if Chrome is in night mode as well.

#enable-android-dark-srp