Keine Schule wegen Corona? Mit kostenlosen Android-Apps von zu Hause Lernen und Hausaufgaben lösen

Aufgrund des Coronavirus sind in fast allen europäischen Ländern die Schulen geschlossen und somit auch die Schüler aller Alterklassen zum Home Office verdonnert – mit völlig unterschiedlichen Ansätzen. Wer glaubt, dass das Angebot nicht ausreicht oder die Kinder bzw. sich selbst weiter fördern möchte, findet natürlich auch im Google Play Store zahlreiche Lern-Apps. Allein mit den beiden Apps Anton und Socratic lässt sich schon sehr viel abdecken.



Die in vielen Ländern geschlossenen Schulen stellen alle Beteiligten vor große Herausforderungen, denn für diese ungeplante Situation gibt es in kaum einer Region echte Konzepte – vor allem für die nach wie vor unbekannte Dauer der Schulschließungen. Mittlerweile dürfte sich zwar vieles eingependelt haben und der Lehrbetrieb zum Teil wieder aufgenommen worden sein, in welcher Form auch immer, aber dennoch kann zusätzliche Unterstützung natürlich nicht schade.

Socratic

Google hat vor einiger Zeit die Hausaufgaben-App Socratic übernommen und diese in den letzten Monaten mit neuen Funktionen und einer rundum erneuerten Oberfläche ausgestattet. Socratic soll Schülern in vielen Fächern dabei helfen, Lösungen und vor allem Lösungswege für viele Aufgaben zu finden. Dafür werden die Aufgaben einfach abfotografiert oder manuell eingegeben und die App erledigt den Rest. Weil es aber natürlich keine Cheat-App werden soll, hält die App zahlreiche aufbereitete Informationen sowie Lösungswege und Hinweise bereit.

Die App wird von Google vollkommen kostenlos angeboten und soll in den nächsten Monaten mit Hochdruck weiter entwickelt und um weitere Fächer erweitert werden, aber auch heute ist sie absolut einen Blick wert – vor allem in der aktuellen Zeit. Zwar steht die App aktuell nur in englischer Sprache zur Verfügung, aber das ist bei vielen Aufgaben kein Hindernis und natürlich können die Schüler dadurch auch gleich ihre Englisch-Kenntnisse weiter aufbessern.

» Mehr Informationen zu Socratic







Anton

Während sich Socratic auf das Lösen von Aufgaben konzentriert, geht Anton den Weg des virtuellen Lehrers. Die in Deutschland entwickelte App hält sehr viel Unterrichtsstoff und über 100.000 Aufgaben aus sehr vielen Fächern und allen Altersklassen bereit und soll eigentlich der perfekte Begleiter für das Lernen zu Hause sein. In der heutigen Zeit kann die App vielleicht sogar die primäre Anlaufstelle zum Lernen des neuen oder festigen des bereits bekannten Stoffes sein.

ANTON ist die Lernapp für Kinder in der 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse, 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse und 10. Klasse. Für die Volksschule, Primarschule, Förderschule, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gemeinschaftsschule und das Gymnasium. Lerne mit Spaß für die Schule: über 100.000 Aufgaben, 200 interaktive Übungstypen, Erklärungen und Lernspiele.

Kostenlos: alle Lerninhalte gratis und ohne Werbung.

Passend zu deinem Lehrplan: alle wichtigen Themen aus der Schule, passend zu den Lehrplänen der Bundesländer.

Motivierend durch Belohnungen und Spiele: sammle Sterne und Pokale und spiele spannende Lernspiele. Ideal für Lehrer und Schulklassen: ganz einfach Schulklassen anlegen, Aufgaben zuweisen und den Lernfortschritt verfolgen.

Beispiele der Lerninhalte: Laute hören, Buchstaben lernen, Silben lesen, Lesen lernen, Uhrzeit lernen und die Uhr lesen, Schreiben, Rechtschreibung trainieren, ABC lernen, Grammatik üben, Leseförderung, Einmaleins üben, Geometrie, Sachaufgaben, Zehnerübergang, schriftliche Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, Prozentrechnen, Dreisatz, Funktionen, Grundschule Lernspiele gratis, und vieles mehr.

Kleiner Hinweis für die etwas älteren Schüler: Google Arts & Culture hält zahlreiche Kunst-Ausstellungen vollkommen kostenlos bereit, vielleicht ein zusätzlicher Anreiz für die kulturelle Bildung 🙂

» Mehr Informationen zu ANTON

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren