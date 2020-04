Google Kalender: Private und berufliche Termine in einer Oberfläche – Unterstützung für Android-Profile kommt

Viele Nutzer dürften den Google Kalender sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld nutzen und dafür mindestens zwei voneinander getrennte Konten einsetzen. Das sorgt für Ordnung und Übersicht – vielleicht aber auch genau für das Gegenteil. Im Google Kalender gibt es nun sehr eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Kalendereinträge aus dem privaten und beruflichen Umfeld nun bald gemeinsam organisieren lassen.



Android bietet schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, ein zweites Profil auf dem Smartphone anzulegen, das für berufliche Zwecke verwendet werden kann. Dadurch lässt sich ein Gerät mit zwei streng voneinander getrennten Profilen verwenden, ohne dass ein zweites Smartphone oder Tablet für die Arbeit angeschafft werden muss. Für den Nutzer bedeutet das aber auch, dass auch auf zwei Profilen nach beispielsweise Terminen Ausschau gehalten werden muss.

Ob die Trennung eines Kalenders in privat und beruflich sinnvoll ist, hängt ganz vom Einsatzgebiet ab. Der eine hält die beiden großen Kategorien gerne sauber voneinander getrennt, der andere wiederum möchte alle Termine auf einen Blick haben. Mit Android 10 hat Google im vergangenen Jahr die Grundlagen dafür geschaffen, dass installierte Kalender-Apps sowohl Daten aus dem privaten als auch beruflichen Profil abrufen können – das gilt in beiden Richtungen. Soll ein Termin bearbeitet werden, wird die jeweilige Version der App gestartet.

Die Grundlagen sind in Android 10 zwar enthalten, doch die Kalender-Apps müssen das natürlich auch nutzen. Das Team des Google Kalender scheint dafür nun endlich bereit zu sein, denn in der aktuellen Version der Kalender-App gibt es zahlreiche Hinweise und Ankündigungen auf eben jenes Feature. Wann mit einem Rollout zu rechnen ist, ist noch nicht bekannt, es dürfte sich aber wohl nur noch um Tage handeln. Gerade in der aktuelle Home Office-Zeit wäre das natürlich noch einmal praktischer.

<string name=„cross_profile_drawer_promo_text“>To see all your events here, include your personal calendars</string>

<string name=„cross_profile_drawer_promo_title“>Add your personal calendars</string>

<string name=„cross_profile_learn_more“>Learn more</string>

<string name=„cross_profile_promo_dismiss“>Dismiss</string>

<string name=„crossprofile_connection_off“>Not connected</string>

<string name=„crossprofile_connection_on“>Connected</string>

<string name=„crossprofile_preference_activate_info“>„Turning this on lets your work Calendar app show the calendar events from your personal Calendar app. This lets you see your work events alongside your personal events. You can then quickly jump to your personal Calendar app to change them. To Protect your privacy, your calendars are still stored separately.“</string>

<string name=„crossprofile_preference_activate_link“>Turn on in Settings</string>

<string name=„crossprofile_preference_deactivate_info“>To keep your calendars separate across apps, update access in Settings. Once turned off, your personal Calendar events will stop showing in your work Calendar app.</string>

<string name=„crossprofile_preference_deactivate_link“>Turn off in Settings</string>

<string name=„menu_crossprofile_preferences“>Personal calendars</string>

<string name=„work_profile_header_title“>Work profile</string>