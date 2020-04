Android TV: Nutzer im selben WLAN-Netzwerk können lokale Medien steuern – Google spricht von einem Bug

Mit Googles Cast-Plattform ist es sehr leicht, Medien auf einen Chromecast oder einen mit Android TV ausgestatteten Smart TV zu übertragen und diese per Smartphone zu steuern. Android TV kann aber auch lokale Mediendateien abspielen, die aktuell noch nicht per Smartphones gesteuert werden können, was sich aber vielleicht bald ändern könnte. Etliche Nutzer berichten nun davon, dass sie entsprechende Möglichkeiten sehen – Google spricht von einem Bug.



Wird ein Medium per Google Cast übertragen, erscheinen die Player-Kontrollen standardmäßig auf allen im selben Netzwerk befindlichen Geräten, sodass jeder Nutzer das Video oder den Audio-Stream steuern kann. Wird ein Video oder Musikstück hingegen lokal abgespielt, kann natürlich nur der aktuelle Nutzer des Geräts diesen Stream kontrollieren. Möglicherweise soll sich das bei Android TV bald ändern, zumindest berichten derzeit zahlreiche Nutzer von entsprechenden Hinweisen.

Sobald ein lokales Video auf einem Android TV Smart TV wiedergegeben wird, erhalten alle Smartphone-Nutzer im selben WLAN-Netzwerk die Information über den Clip und die entsprechenden Steuerelemente. Steuern können sie das Video allerdings nicht, die Buttons bleiben somit funktionslos. Google hat bereits auf die Berichte reagiert und spricht von einem Bug, der bald behoben werden soll. Meiner Meinung könnte es aber eher ein Testlauf sein, der in dem Fall auch sinnvoll wäre.

Ein Fernseher ist normalerweise ein Gerät, das von vielen Nutzern verwendet wird – in den meisten Fällen auch gleichzeitig. Ob ein Video nun über das WLAN-Netzwerk auf den Smart TV übertragen oder lokal abgespielt wird, macht dann schon keinen großen Unterschied mehr. Wir dürfen gespannt sein, ob wir dieses Feature in einer ähnlichen Form nicht schon bald offiziell wiedersehen werden.

