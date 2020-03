Smart Home Aktion: Zwei Google Home Smart Speaker zum Preis von einem; 1+1 Gratis jetzt für nur 89 Euro

In diesen Tagen verbringen wir alle sehr viel mehr Zeit zu Hause als gewöhnlich, vor allem weil bereits der Frühling begonnen hat. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, um das Smart Home etwas aufzurüsten oder überhaupt mit dem Aufbau eines solchen zu beginnen. Bei Saturn erhaltet ihr nur noch wenige Tage zwei Google Home Smart Speaker zum Preis von einem – für nur 89 Euro.



Googles großer Einstieg in das Smart Home hat vor einiger Zeit mit den Google Home Smart Speakern begonnen, denen einige Ableger wie der Google Home Mini oder auch der Home Max folgen sollten. Bis heute bilden die Tassen-großen Smart Speaker die aktuellste Generation und dürften allein schon aufgrund der Verbreitung noch sehr lange unterstützt werden. Wer sich einen solchen Smart Speaker zulegen möchte, sollte jetzt zuschlagen.

In vielen Ländern sind derzeit weite Teile des Einzelhandels geschlossen und so rücken plötzlich die Onlineshops der großen Händler in den Fokus. Bei Saturn gibt es noch bis einschließlich Montag die Geschenke für alle-Aktionen, bei denen ihr bei dem Kauf eines bereits reduzierten Produkts noch einmal ein Geschenk in Form eines weiteren Produkts oder Warengutscheins erhaltet. Googles Smart Speaker gehören zu den Highlights.

Aktuell gibt es bei Saturn die Google Home Smart Speaker 1+1 Gratis für insgesamt nur 89 Euro. Zum Vergleich: Im Google Store zahlt ihr nach wie vor 99 Euro für einen Smart Speaker. Viel günstiger kann man diesen Smart Speaker wohl nicht mehr erhaschen, denn ehrlicherweise muss man auch sagen, dass möglicherweise schon bald ein Nachfolge-Produkt vorgestellt wird. Bisher gibt es dazu aber noch keinerlei Informationen.

Und weil auch Saturn jeden Umsatz derzeit gut gebrauchen kann, entfallen ab sofort auch die Versandkosten.

» Google Home 1+1 Gratis für 89 Euro

» Geschenke für alle! Aktionen

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren