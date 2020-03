Android TV: YouTube-App für den Smart TV erhält ein neues Design mit dunklerer Oberfläche (Screenshots)

Googles Videoplattform YouTube steht auf sehr vielen Geräten zur Verfügung und darf natürlich auch auf Smart TVs nicht fehlen – insbesondere auf der hauseigenen Plattform Android TV. Jetzt wurde die Oberfläche von YouTube für Android TV aktualisiert und erhält einige Verbesserungen, die den Fokus auf die eigentlichen Inhalte weiter erhöhen und gleichzeitig den Kontrast etwas verstärken.



Googles Designer sind derzeit wieder sehr aktiv und bringen zahlreiche Verbesserungen bzw. Änderungen in die Oberflächen vieler Produkte. In diesen Tagen dreht sich vor allem das Google Fotos-Rad sehr schnell, denn es gibt schon wieder eine völlig veränderte Navigation . Bei YouTube für Android TV sind die Änderungen nicht ganz so gravierend, denn hier wurde eher in die Farbkiste als zum Holzhammer gegriffen.





YouTube für Android TV erhält ein kleines Update, das zwar nur Details ändert, die aber eine große Wirkung haben können. Der Hintergrund ist nun deutlich dunkler als bisher und setzt nun auf ein sehr dunkles statt ein mitteldunkles Grau. Weil vor allem die Vorschaubilder sowie der weiße Text für den Nutzer wichtig sind, ist das sowohl optisch als auch in puncto Kontrast eine echte Verbesserung, die vielen Nutzern sicher schnell auffallen wird. Schaut euch die Screenshots zum Vergleich an:

Vorheriges Design

Neues Design







Aber das ist noch nicht alles, denn wenn die Designer schon einmal dabei sind, die Inhalte stärker vom Hintergrund abzuheben, dann machen sie es gleich richtig. Die Vorschaubilder erhalten bei aktiver Auswahl nun einen sichtbaren weißen Rahmen mit abgerundeten Ecken. Dieser ersetzt nun die zuvor verwendete Hervorhebung, bei der eher der Titel und die Details statt des Thumbnails hervorgehoben worden sind. Ersetzt wird das durch eine leichte Aufhellung des Textes bei aktiver Auswahl.

Es sind nur kleine Schritte, die aber insgesamt eine große Wirkung haben und die Oberfläche doch recht stark modernisieren. Weitere Verbesserungen sind in naher Zukunft nicht ausgeschlossen, denn gerade solche kleine Änderungen kommen häufig in Schüben und werden natürlich auch Google-typisch nicht für alle Nutzer und Plattformen verteilt. Das neue Design sollte nun bereits im Rollout sein, ich zumindest habe es bei mir bereits erhalten.

